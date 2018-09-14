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Федункив о своих местах работы до «Comedy woman»: «Сложнее всего, конечно, детский дом»

14 сентября 2018 13:28
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

У Вас есть артистическое образование, но, тем не менее, путь на сцену был достаточно долгим. До «Comedy woman», до телевидения Вы работали прачкой, массовиком-затейником, сортировщицей на общей базе, воспитательницей, проводницей. Где пришлось сложнее всего?

Марина Федункив, актриса:
В принципе, чем бы я ни занималась, я пыталась находить какие-то плюсы в той или иной профессии. Сложнее всего, конечно, детский дом, потому что там детки без родителей. Это всё сложно.

Это трагические судьбы детей.

А так, как бы, мне всё нравилось.

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# Российские актеры # калейдоскоп # Марина Федункив

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