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Марина Федункив: «У нас вся семья с хорошим чувством юмора и мы всегда подкалываем друг друга»

14 сентября 2018 13:28
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Абсолютно все, кто когда-либо работал с Вами, отмечают Ваше чувство юмора. Как Вы считаете, юмору можно научиться?

Марина Федункив, актриса:
У меня он – врождённый. У нас вся семья с хорошим чувством юмора и мы всегда подкалываем друг друга. И я не могу сказать, что у меня такой лёгкий юмор, у меня бывает такой трэш, я любитель таких вещей.

Когда есть вдохновение и настроение, оно само по себе льётся.

А когда не в настроении, то уже не до шуток, искусственно себя не заставишь. Нет, бывают моменты, что нужно себя заставить что-то делать. Но это, в основном, когда я в хорошем настроении, в хорошем расположении.

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# Российские актеры # калейдоскоп # Марина Федункив

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