Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив.

Вас называют героиней из народа, что Вы – абсолютно близкий и родной человек. Это сценический образ или это, всё-таки, образ жизни?

Марина Федункив, актриса:

Нет, ну есть что-то и моё. Я всегда об этом говорю, что есть какие-то черты и мои, я их играю, я же через себя их пропускаю. Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения, по-другому это не назвать, это – раздвоение личности. А так есть в ней и темперамент мой, какая-то вспыльчивость, то есть, она такая какая-то эмоциональная, мои составляющие.

Не секрет, что у жителей Перми есть особый акцент. Не мешает ли он Вам?

Марина Федункив:

В основном, присутствовать будет – в большой степени, в меньшей. Это природа именно этого края и я могу заниматься, могу убрать, я знаю, как правильно говорить, как произносить.

Этот шлейф, который он у тебя уже в крови.

Этот говор придаёт какой-то шарм, в нём есть изюминка. Я против того, чтобы в себе это уничтожить.

Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым