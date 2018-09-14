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«Кому-то некое назидание и просто похохотать». Марина Федункив рассказала о фильме «Счастья! Здоровья!»

14 сентября 2018 13:28
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Какими судьбами в Беларуси?

Марина Федункив, актриса:
Премьера фильма, вот и меня пригласили проанонсировать это событие.

Часто бываете в Беларуси?

Марина Федункив:
Хотелось, может быть, и чаще.

Мне очень нравится, я не лукавлю, Беларусь.

Если будете почаще меня приглашать, я буду приезжать.

Кому обязательно посмотреть фильм «Счастья! Здоровья!»?

Марина Федункив:
Всем. Будет, что вспомнить, кому-то некое назидание, просто похохотать, отдохнуть.

Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым

# Российские актеры # Кино # Марина Федункив

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