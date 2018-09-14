«Кому-то некое назидание и просто похохотать». Марина Федункив рассказала о фильме «Счастья! Здоровья!»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив.
Какими судьбами в Беларуси?
Марина Федункив, актриса:
Премьера фильма, вот и меня пригласили проанонсировать это событие.
Часто бываете в Беларуси?
Марина Федункив:
Хотелось, может быть, и чаще.
Мне очень нравится, я не лукавлю, Беларусь.
Если будете почаще меня приглашать, я буду приезжать.
Кому обязательно посмотреть фильм «Счастья! Здоровья!»?
Марина Федункив:
Всем. Будет, что вспомнить, кому-то некое назидание, просто похохотать, отдохнуть.
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