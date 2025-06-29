Страны ЕАЭС планируют оказывать финансовую поддержку совместным проектам в сфере сельского хозяйства

Страны ЕАЭС расширяют возможности кооперации в сфере сельского хозяйства. Государства евразийской пятерки планируют оказывать финансовую поддержку совместным проектам в этой области – сейчас специалисты формируют условия и критерии для ее получения. Об этом стало известно в ходе IV Евразийского экономического форума в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперационные инициативы будут направлены на технологическое развитие и укрепление торгово-экономического сотрудничества. По мнению экспертов, они смогут придать новый импульс формированию самодостаточного и экспортно-ориентированного комплекса АПК ЕАЭС. Планируется, что следующим шагом станет создание на территории государств Союза новых производств.

Сергей Колпаков, начальник отдела международного сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: В международном сотрудничестве, в частности для агропромышленного комплекса, нет верхней планки. Это такой момент в нашей специфике, который развивается из года в год, изо дня в день. Поэтому мы как сельскохозяйственный вектор из года в год наращиваем свой экспортный потенциал. Мы ставим, обозначаем перед собой новые цели. Мы достигаем их, мы развиваем новые горизонты и новые страны. Поэтому мы, исходя из того, что экспортоориентированное государство, в первую очередь обозначаем для себя экспортный потенциал.

Чынар Капарова, журналист (Кыргызстан):

Мало кто знает, чем занимается Союз, что он дает для людей простых, для студентов, для молодежи. Поэтому хочется, чтобы журналистика больше работала над освещением этих событий через новое медиа. Вот уже больше года рассказываем про ЕАЭС, но общественность еще не чувствует, как через ЕАЭС они могут еще улучшить свои дела, улучшить экономику, импорт.

Евразийский экономический форум стал крупнейшей переговорной площадкой, где представители бизнеса и деловых кругов встретились с профильными экспертами и руководителями организаций. Итогом стало подписание более чем десятка международных соглашений. Экономический эффект от достигнутых договоренностей еще предстоит оценить.