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Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов

07 января 2016 16:13
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Новости США. 73-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус» состоится 10 января 2016 года в Лос-Анджелесе. 

Фильм «Кэрол» стал лидером по числу номинаций: у него есть шанс получить 5 статуэток.

Картина Тодда Хейнса о любви двух женщин в Нью-Йорке 1950-х претендует на звание «Лучшего полнометражного фильма (драмы)». Кейт Бланшетт и Руни Мара могут получить награды в категории «Лучшие актрисы драматического фильма», а Тодд Хейнс – в категории «Лучший режиссер». «Кэрол» поборется и за приз «Лучшая музыка к фильму».

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-1

В 4-х номинациях заявлены картины:

– комедия «Игра на понижение» о кризисе 2008 года;
– фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший» об охотнике в 19-ом веке, который оказался на грани жизни и смерти;
– «Стив Джобс»  биографическая драма об основателе компании Apple.

«Марсианин», популярный фильм об ученом, оставленном на чужой планете, попал в 3 номинации,

но вполне серьезные: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший комедийный актер» (Мэтт Дэймон) и «Лучший режиссер» (Ридли Скотт).

К слову, выдвижение «Марсианина» в категории «Лучшая комедия или мюзикл» вызвало немало разногласий среди кинокритиков и кономанов. Компанию ему в борьбе составят «Игра на понижение», «Девушка без комплексов», «Джой» и «Шпион».

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-4

Одних объявленные списки порадовали…

Приятно поражена шведская актриса Алисия Викандер. Она претендует на звание «Лучшей актрисы драматического фильма» за игру в «Девушке из Дании», а также «Лучшей актрисы второго плана» за ленту «Из машины».

Марк Райлэнс, сыгравший разведчика Рудольфа Абеля («Шпионский мост»), был номинирован на «Глобус» не только за эту роль, но и за участие в историческом мини-сериале «Волчий зал».

У Эми Шумер есть возможность получить звание лучшей актрисы (комедия или мюзикл) за «Девушку без комплексов». Она также является соавтором данного фильма, претендующего на премию «Лучшая комедия или мюзикл».

Сильвестр Сталлоне  кандидат на получение «Глобуса» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки». Соперничать с ним будет Уилл Смит («Защитник»).

«Безумный Макс 4: Дорога ярости» прославился не только как один из лучших фильмов-драм. В номинации «Лучший режиссер» был заявлен его создатель Джордж Миллер.

А «Комната» доказывает, что и малоизвестные картины могут достичь многого. Фильм, снятый по мотивам романа Эммы Донохью, повествует о матери и сыне, которые оказались запертыми в маленькой комнатенке... Кинолента поборется за право стать лучшим фильмом-драмой и обладателем лучшего сценария. А Бри Ларсон  лучшей актрисой драматического фильма.

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-7

… других огорчили.

Произведение Стивена Спилберга «Шпионский мост» представлено лишь в одной номинации: Марк Райлэнс может стать лучшим актером второго плана.  

Спилберг не удостоится в этом году статуэтки ни за лучшую режиссуру, ни за лучший фильм.

Некоторые другие именитые режиссеры также не принимают участия в гонке.  Дэвид О. Расселл, которого заявляли прежде в качестве лучшего создателя «Аферы по-американски» и «Бойца», за «Джой» не получит ничего.

Квентина Тарантино («Омерзительная восьмерка») также не оказалось в списке.

В свою очередь, актеры и сценарист «Стива Джобса» пополнили ряды кандидатов, но сам фильм оказался за бортом.

«В центре внимания»  фильм о журналистском расследовании секс-скандала  получил немало положительных отзывов. В церемонии он будет представлен как номинант на лучший фильм-драму, лучшую режиссуру (Том Маккарти) и лучший сценарий. Но игру актеров (Майкла Китона, Марка Руффало и Рэйчел Макадамс) жюри «Золотого глобуса» не оценило.

Правда, не стоит сильно переживать из-за Руффало: у него будет шанс получить звание лучшего актера (комедии или мюзикла) за «Бесконечно белого медведя».

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-10

Полный список номинаций «Золотого глобуса»:

Лучший фильм (драма):

«Выживший»
«В центре внимания»
«Кэрол»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости» и «Комната»

Лучшая комедия или мюзикл:

«Марсианин»
«Девушка без комплексов»
«Игра на понижение»
«Джой»
«Шпион»

Лучший актер (драма):

Брайан Крэнстон («Трамбо»)
Леонардо Ди Каприо («Выживший»)
Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»)
Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)
Уилл Смит («Защитник»)

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-13

Лучшая актриса (драма):

Кейт Бланшетт («Кэрол»)
Бри Ларсон («Комната»)
Руни Мара («Кэрол»)
Сирша Ронан («Бруклин»)
Алисия Викандер («Девушка из Дании»)

Лучший актер (комедия или мюзикл):

Мэтт Дэймон («Марсианин»)
Стив Кэрелл («Игра на понижение»)
Кристиан Бейл («Игра на понижение»)
Аль Пачино («Второй шанс»)
Марк Руффало («Бесконечно белый медведь»)

Лучшая актриса (комедия или мюзикл):

Дженнифер Лоуренс («Джой»)
Мелисса Маккарти («Шпион»)
Эми Шумер («Девушка без комплексов»)
Лили Томлин («Бабушка»)
Мэгги Смит («Леди в фургоне»)

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-16

Лучший актер второго плана:

Пол Дано («Любовь и милосердие»)
Идрис Эльба («Безродные звери»)
Марк Райлэнс («Шпионский мост»)
Майкл Шеннон («99 домов»)
Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»)

Лучшая актриса второго плана:

Джейн Фонда («Молодость»)
Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»)
Хелен Миррен («Трамбо»)
Алисия Викандер («Из машины»)
Кейт Уинслет («Стив Джобс»)

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-19

Лучший режиссер:

Том Маккарти («В центре внимания»)
Ридли Скотт («Марсианин»)
Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)
Джордж Миллер («Безумный Макс 4: Дорога ярости»)
Тодд Хейнс («Кэрол»)

Лучший сценарий:

«Стив Джобс»
«Игра на понижение»
«Омерзительная восьмерка»
«Комната»
«В центре внимания»

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Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-22

Лучший телесериал (драма):

«Империя»
«Игра престолов»
«Мистер Робот»
«Нарко»
«Чужестранка»

Лучший телесериал (комедия):

«Без обязательств»
«Моцарт в джунглях»
«Оранжевый - хит сезона»
«Кремниевая долина»
«Очевидное»
«Вице-президент»

Лучший анимационный фильм:

«Аномализа»
«Головоломка»
«Хороший динозавр»
«Барашек Шон»
«Снупи и мелочь пузатая в кино»

Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов-25


Фото. Тео Кингма – глава Голливудской ассоциации иностранной прессы

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Вручение считается своеобразной подготовкой к премии «Оскар».

Список претендентов на последнюю будет объявлен 14 января. 

Однако уже сейчас можно предположить, что туда попадут картины «Кэрол», «В центре внимания», «Марсианин», «Выживший» и «Комната». «Игру на понижение» также, по-видимому, ожидают хорошие новости, как и актеров «Стива Джобса».

Церемония награждения премии «Золотой Глобус» пройдет 10 января, а «Оскара» - 28 февраля.

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По материалам CNN.

# Кино # Кинопремия «Золотой Глобус»

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