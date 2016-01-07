Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов

Новости США. 73-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус» состоится 10 января 2016 года в Лос-Анджелесе. Фильм «Кэрол» стал лидером по числу номинаций: у него есть шанс получить 5 статуэток. Картина Тодда Хейнса о любви двух женщин в Нью-Йорке 1950-х претендует на звание «Лучшего полнометражного фильма (драмы)». Кейт Бланшетт и Руни Мара могут получить награды в категории «Лучшие актрисы драматического фильма», а Тодд Хейнс – в категории «Лучший режиссер». «Кэрол» поборется и за приз «Лучшая музыка к фильму».

В 4-х номинациях заявлены картины: – комедия «Игра на понижение» о кризисе 2008 года;

– фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший» об охотнике в 19-ом веке, который оказался на грани жизни и смерти;

– «Стив Джобс» – биографическая драма об основателе компании Apple. «Марсианин», популярный фильм об ученом, оставленном на чужой планете, попал в 3 номинации, но вполне серьезные: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший комедийный актер» (Мэтт Дэймон) и «Лучший режиссер» (Ридли Скотт). К слову, выдвижение «Марсианина» в категории «Лучшая комедия или мюзикл» вызвало немало разногласий среди кинокритиков и кономанов. Компанию ему в борьбе составят «Игра на понижение», «Девушка без комплексов», «Джой» и «Шпион».

Одних объявленные списки порадовали… Приятно поражена шведская актриса Алисия Викандер. Она претендует на звание «Лучшей актрисы драматического фильма» за игру в «Девушке из Дании», а также «Лучшей актрисы второго плана» за ленту «Из машины». Марк Райлэнс, сыгравший разведчика Рудольфа Абеля («Шпионский мост»), был номинирован на «Глобус» не только за эту роль, но и за участие в историческом мини-сериале «Волчий зал». У Эми Шумер есть возможность получить звание лучшей актрисы (комедия или мюзикл) за «Девушку без комплексов». Она также является соавтором данного фильма, претендующего на премию «Лучшая комедия или мюзикл». Сильвестр Сталлоне – кандидат на получение «Глобуса» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки». Соперничать с ним будет Уилл Смит («Защитник»). «Безумный Макс 4: Дорога ярости» прославился не только как один из лучших фильмов-драм. В номинации «Лучший режиссер» был заявлен его создатель Джордж Миллер. А «Комната» доказывает, что и малоизвестные картины могут достичь многого. Фильм, снятый по мотивам романа Эммы Донохью, повествует о матери и сыне, которые оказались запертыми в маленькой комнатенке... Кинолента поборется за право стать лучшим фильмом-драмой и обладателем лучшего сценария. А Бри Ларсон – лучшей актрисой драматического фильма.

… других огорчили. Произведение Стивена Спилберга «Шпионский мост» представлено лишь в одной номинации: Марк Райлэнс может стать лучшим актером второго плана. Спилберг не удостоится в этом году статуэтки ни за лучшую режиссуру, ни за лучший фильм. Некоторые другие именитые режиссеры также не принимают участия в гонке. Дэвид О. Расселл, которого заявляли прежде в качестве лучшего создателя «Аферы по-американски» и «Бойца», за «Джой» не получит ничего. Квентина Тарантино («Омерзительная восьмерка») также не оказалось в списке. В свою очередь, актеры и сценарист «Стива Джобса» пополнили ряды кандидатов, но сам фильм оказался за бортом. «В центре внимания» – фильм о журналистском расследовании секс-скандала – получил немало положительных отзывов. В церемонии он будет представлен как номинант на лучший фильм-драму, лучшую режиссуру (Том Маккарти) и лучший сценарий. Но игру актеров (Майкла Китона, Марка Руффало и Рэйчел Макадамс) жюри «Золотого глобуса» не оценило. Правда, не стоит сильно переживать из-за Руффало: у него будет шанс получить звание лучшего актера (комедии или мюзикла) за «Бесконечно белого медведя».

Полный список номинаций «Золотого глобуса»: Лучший фильм (драма): «Выживший»

«В центре внимания»

«Кэрол»

«Безумный Макс 4: Дорога ярости» и «Комната» Лучшая комедия или мюзикл: «Марсианин»

«Девушка без комплексов»

«Игра на понижение»

«Джой»

«Шпион» Лучший актер (драма): Брайан Крэнстон («Трамбо»)

Леонардо Ди Каприо («Выживший»)

Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»)

Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)

Уилл Смит («Защитник»)

Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт («Кэрол»)

Бри Ларсон («Комната»)

Руни Мара («Кэрол»)

Сирша Ронан («Бруклин»)

Алисия Викандер («Девушка из Дании») Лучший актер (комедия или мюзикл): Мэтт Дэймон («Марсианин»)

Стив Кэрелл («Игра на понижение»)

Кристиан Бейл («Игра на понижение»)

Аль Пачино («Второй шанс»)

Марк Руффало («Бесконечно белый медведь») Лучшая актриса (комедия или мюзикл): Дженнифер Лоуренс («Джой»)

Мелисса Маккарти («Шпион»)

Эми Шумер («Девушка без комплексов»)

Лили Томлин («Бабушка»)

Мэгги Смит («Леди в фургоне»)

Лучший актер второго плана: Пол Дано («Любовь и милосердие»)

Идрис Эльба («Безродные звери»)

Марк Райлэнс («Шпионский мост»)

Майкл Шеннон («99 домов»)

Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки») Лучшая актриса второго плана: Джейн Фонда («Молодость»)

Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»)

Хелен Миррен («Трамбо»)

Алисия Викандер («Из машины»)

Кейт Уинслет («Стив Джобс»)

Лучший режиссер: Том Маккарти («В центре внимания»)

Ридли Скотт («Марсианин»)

Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)

Джордж Миллер («Безумный Макс 4: Дорога ярости»)

Тодд Хейнс («Кэрол») Лучший сценарий: «Стив Джобс»

«Игра на понижение»

«Омерзительная восьмерка»

«Комната»

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Фото. Тео Кингма – глава Голливудской ассоциации иностранной прессы