Кто возьмет «Золотой глобус»: список номинантов
Новости США. 73-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус» состоится 10 января 2016 года в Лос-Анджелесе.
Фильм «Кэрол» стал лидером по числу номинаций: у него есть шанс получить 5 статуэток.
Картина Тодда Хейнса о любви двух женщин в Нью-Йорке 1950-х претендует на звание «Лучшего полнометражного фильма (драмы)». Кейт Бланшетт и Руни Мара могут получить награды в категории «Лучшие актрисы драматического фильма», а Тодд Хейнс – в категории «Лучший режиссер». «Кэрол» поборется и за приз «Лучшая музыка к фильму».
В 4-х номинациях заявлены картины:
– комедия «Игра на понижение» о кризисе 2008 года;
– фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший» об охотнике в 19-ом веке, который оказался на грани жизни и смерти;
– «Стив Джобс» – биографическая драма об основателе компании Apple.
«Марсианин», популярный фильм об ученом, оставленном на чужой планете, попал в 3 номинации,
но вполне серьезные: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший комедийный актер» (Мэтт Дэймон) и «Лучший режиссер» (Ридли Скотт).
К слову, выдвижение «Марсианина» в категории «Лучшая комедия или мюзикл» вызвало немало разногласий среди кинокритиков и кономанов. Компанию ему в борьбе составят «Игра на понижение», «Девушка без комплексов», «Джой» и «Шпион».
Одних объявленные списки порадовали…
Приятно поражена шведская актриса Алисия Викандер. Она претендует на звание «Лучшей актрисы драматического фильма» за игру в «Девушке из Дании», а также «Лучшей актрисы второго плана» за ленту «Из машины».
Марк Райлэнс, сыгравший разведчика Рудольфа Абеля («Шпионский мост»), был номинирован на «Глобус» не только за эту роль, но и за участие в историческом мини-сериале «Волчий зал».
У Эми Шумер есть возможность получить звание лучшей актрисы (комедия или мюзикл) за «Девушку без комплексов». Она также является соавтором данного фильма, претендующего на премию «Лучшая комедия или мюзикл».
Сильвестр Сталлоне – кандидат на получение «Глобуса» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки». Соперничать с ним будет Уилл Смит («Защитник»).
«Безумный Макс 4: Дорога ярости» прославился не только как один из лучших фильмов-драм. В номинации «Лучший режиссер» был заявлен его создатель Джордж Миллер.
А «Комната» доказывает, что и малоизвестные картины могут достичь многого. Фильм, снятый по мотивам романа Эммы Донохью, повествует о матери и сыне, которые оказались запертыми в маленькой комнатенке... Кинолента поборется за право стать лучшим фильмом-драмой и обладателем лучшего сценария. А Бри Ларсон – лучшей актрисой драматического фильма.
… других огорчили.
Произведение Стивена Спилберга «Шпионский мост» представлено лишь в одной номинации: Марк Райлэнс может стать лучшим актером второго плана.
Спилберг не удостоится в этом году статуэтки ни за лучшую режиссуру, ни за лучший фильм.
Некоторые другие именитые режиссеры также не принимают участия в гонке. Дэвид О. Расселл, которого заявляли прежде в качестве лучшего создателя «Аферы по-американски» и «Бойца», за «Джой» не получит ничего.
Квентина Тарантино («Омерзительная восьмерка») также не оказалось в списке.
В свою очередь, актеры и сценарист «Стива Джобса» пополнили ряды кандидатов, но сам фильм оказался за бортом.
«В центре внимания» – фильм о журналистском расследовании секс-скандала – получил немало положительных отзывов. В церемонии он будет представлен как номинант на лучший фильм-драму, лучшую режиссуру (Том Маккарти) и лучший сценарий. Но игру актеров (Майкла Китона, Марка Руффало и Рэйчел Макадамс) жюри «Золотого глобуса» не оценило.
Правда, не стоит сильно переживать из-за Руффало: у него будет шанс получить звание лучшего актера (комедии или мюзикла) за «Бесконечно белого медведя».
Полный список номинаций «Золотого глобуса»:
Лучший фильм (драма):
«Выживший»
«В центре внимания»
«Кэрол»
«Безумный Макс 4: Дорога ярости» и «Комната»
Лучшая комедия или мюзикл:
«Марсианин»
«Девушка без комплексов»
«Игра на понижение»
«Джой»
«Шпион»
Лучший актер (драма):
Брайан Крэнстон («Трамбо»)
Леонардо Ди Каприо («Выживший»)
Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»)
Майкл Фассбендер («Стив Джобс»)
Уилл Смит («Защитник»)
Лучшая актриса (драма):
Кейт Бланшетт («Кэрол»)
Бри Ларсон («Комната»)
Руни Мара («Кэрол»)
Сирша Ронан («Бруклин»)
Алисия Викандер («Девушка из Дании»)
Лучший актер (комедия или мюзикл):
Мэтт Дэймон («Марсианин»)
Стив Кэрелл («Игра на понижение»)
Кристиан Бейл («Игра на понижение»)
Аль Пачино («Второй шанс»)
Марк Руффало («Бесконечно белый медведь»)
Лучшая актриса (комедия или мюзикл):
Дженнифер Лоуренс («Джой»)
Мелисса Маккарти («Шпион»)
Эми Шумер («Девушка без комплексов»)
Лили Томлин («Бабушка»)
Мэгги Смит («Леди в фургоне»)
Лучший актер второго плана:
Пол Дано («Любовь и милосердие»)
Идрис Эльба («Безродные звери»)
Марк Райлэнс («Шпионский мост»)
Майкл Шеннон («99 домов»)
Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»)
Лучшая актриса второго плана:
Джейн Фонда («Молодость»)
Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»)
Хелен Миррен («Трамбо»)
Алисия Викандер («Из машины»)
Кейт Уинслет («Стив Джобс»)
Лучший режиссер:
Том Маккарти («В центре внимания»)
Ридли Скотт («Марсианин»)
Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)
Джордж Миллер («Безумный Макс 4: Дорога ярости»)
Тодд Хейнс («Кэрол»)
Лучший сценарий:
«Стив Джобс»
«Игра на понижение»
«Омерзительная восьмерка»
«Комната»
«В центре внимания»
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Лучший телесериал (драма):
«Империя»
«Игра престолов»
«Мистер Робот»
«Нарко»
«Чужестранка»
Лучший телесериал (комедия):
«Без обязательств»
«Моцарт в джунглях»
«Оранжевый - хит сезона»
«Кремниевая долина»
«Очевидное»
«Вице-президент»
Лучший анимационный фильм:
«Аномализа»
«Головоломка»
«Хороший динозавр»
«Барашек Шон»
«Снупи и мелочь пузатая в кино»
Фото. Тео Кингма – глава Голливудской ассоциации иностранной прессы
«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Вручение считается своеобразной подготовкой к премии «Оскар».
Список претендентов на последнюю будет объявлен 14 января.
Однако уже сейчас можно предположить, что туда попадут картины «Кэрол», «В центре внимания», «Марсианин», «Выживший» и «Комната». «Игру на понижение» также, по-видимому, ожидают хорошие новости, как и актеров «Стива Джобса».
Церемония награждения премии «Золотой Глобус» пройдет 10 января, а «Оскара» - 28 февраля.
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По материалам CNN.