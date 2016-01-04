Депардье сыграет Сталина в экранизации французского романа

Новости Франции. Актер из Франции и гражданин России Жерар Депардье выступит в роли руководителя СССР Иосифа Сталина в киноленте с рабочим названием Le divan de Staline («Диван Сталина»).

Снимать картину по мотивам одноименного романа 2013 года французского автора Жан-Даниэля Бальтасса будет французская актриса и режиссер Фанни Ардан. Среди ее наиболее известных режиссерских работ значатся «Прах и Кровь» (2009) и «Навязчивые ритмы» (2013).

Костюмы и реквизиты для картины предоставит «Мосфильм».

Однако на этом участие в проекте российской стороны и закончится: в продюсировании она принимать участие не будет. Постановкой займется франко-португальская компания «Leopardo Filmes».

Действие картины происходит в СССР 1950-х и сосредоточено вокруг молодого архитектора, которому поручено изготовить памятник Сталину. Кроме того, ему предстоит пройти допрос в КГБ.

Напомним, российское гражданство Жерар Депардье получил в 2013 году. С тех пор актёр успел принять участие в нескольких проектах, связанных с Россией и бывшим Советским Союзом. А в начале 2015 года объявил о том, что будет играть в фильме, повествующем о французских летчиках, которые во время Второй мировой войны сражались с нацистами бок о бок с пилотами Красной Армии.

Оксана Почечуева, перевод с The Hollywood reporter