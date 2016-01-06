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«Не для слабых волей и желудком»: отзывы о фильме «Выживший» с Ди Каприо

06 января 2016 12:31
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Новости Беларуси. С 7 января в кинотеатрах Беларуси можно посмотреть фильм «Выживший» (The Revenant). Эта эпическая драма оскороносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с  Леонардо Ди Каприо в главной роли возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов нынешнего года.  

«Выживший» заявлен в 4-х номинациях на «Золотой глобус - 2016».

Белорусскому сообществу еще предстоит в этом убедиться и высказать свое мнение о картине, а заокеанские критики уже дали свою оценку (прокат в США начался 25 декабря 2015). Единодушия среди них нет, но в целом оценка очень высокая.

82% рецензий – положительные.

Боб Монделло, NPR:
В этом фильме подкупает напряжение в тысячи вольт без всяких проводов.

Энтони Лейн, New Yorker:
Фильм сколь мощный и красивый, столь и утомительный.

Кеннет Туран, Los Angeles Times:
«Выживший» является классическим фильмом категории «B», который всеми силами старается выглядеть, как фильм категории «А».

Дэвид Страттон, The Australian:
Это визуальный и сенсорный, а не литературный опыт, и на этом уровне он работает превосходно.

Мэтью Туми, ABC Radio Brisbane:
«Выживший» – это испытание на прочность как для своего ведущего персонажа, так и для аудитории.

Алинда Уит, People Magazine:
Фильм не для слабых волей (и желудком), но это красиво и захватывающе.

Жюль Бреннер, Cinema Signals: 
Ди Каприо устанавливает новый стандарт физического самопожертвования ради реализации роли.

МэриЭнн Йохансон, Flick Filosopher:
Как начинается на высокой пафосной ноте, так до конца с неё и не слазит. Ужасно утомительно.

Джеймс Берардинелли, ReelViews:
Это кино не для всех – фильм требует больше от своей аудитории, чем обычная картина. Но он наверняка будет среди наиболее памятных кинематографических событий года.

«Не для слабых волей и желудком»: отзывы о фильме «Выживший» с Ди Каприо-1

По сюжету фильма «Выживший», охотник и первопроходец Хью Гласс получает серьезное ранение во время похода на новые неосвоенные земли американского Дикого Запада, и его напарник Джон Фицжеральд оставляет его погибать в одиночестве, убив его сына.

История Хью Гласса, который получает тяжелейшие травмы в схватке с медведем, по мнению продюсеров, заставит по-новому взглянуть на голливудского актера.

«Я сделал всё, что хотел, и умудрился сохранить голову на плечах!» – 10 высказываний Леонардо Ди Каприо о жизни и творчестве в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Продолжительность фильма – 2 часа 36 минут.

Билеты в кинотеатрах Минска стоят от 50 до 85 тысяч.

# Кино # Кинопремия «Золотой Глобус» # Леонардо Ди Каприо

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