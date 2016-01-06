«Не для слабых волей и желудком»: отзывы о фильме «Выживший» с Ди Каприо

Новости Беларуси. С 7 января в кинотеатрах Беларуси можно посмотреть фильм «Выживший» (The Revenant). Эта эпическая драма оскороносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов нынешнего года.

«Выживший» заявлен в 4-х номинациях на «Золотой глобус - 2016».

Белорусскому сообществу еще предстоит в этом убедиться и высказать свое мнение о картине, а заокеанские критики уже дали свою оценку (прокат в США начался 25 декабря 2015). Единодушия среди них нет, но в целом оценка очень высокая.

82% рецензий – положительные.

Боб Монделло, NPR:

В этом фильме подкупает напряжение в тысячи вольт без всяких проводов.

Энтони Лейн, New Yorker:

Фильм сколь мощный и красивый, столь и утомительный.

Кеннет Туран, Los Angeles Times:

«Выживший» является классическим фильмом категории «B», который всеми силами старается выглядеть, как фильм категории «А».

Дэвид Страттон, The Australian:

Это визуальный и сенсорный, а не литературный опыт, и на этом уровне он работает превосходно.

Мэтью Туми, ABC Radio Brisbane:

«Выживший» – это испытание на прочность как для своего ведущего персонажа, так и для аудитории.

Алинда Уит, People Magazine:

Фильм не для слабых волей (и желудком), но это красиво и захватывающе.

Жюль Бреннер, Cinema Signals:

Ди Каприо устанавливает новый стандарт физического самопожертвования ради реализации роли.

МэриЭнн Йохансон, Flick Filosopher:

Как начинается на высокой пафосной ноте, так до конца с неё и не слазит. Ужасно утомительно.

Джеймс Берардинелли, ReelViews:

Это кино не для всех – фильм требует больше от своей аудитории, чем обычная картина. Но он наверняка будет среди наиболее памятных кинематографических событий года.