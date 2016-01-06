«Не для слабых волей и желудком»: отзывы о фильме «Выживший» с Ди Каприо

Новости Беларуси. С 7 января в кинотеатрах Беларуси можно посмотреть фильм «Выживший» (The Revenant). Эта эпическая драма оскороносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов нынешнего года.
«Выживший» заявлен в 4-х номинациях на «Золотой глобус - 2016».
Белорусскому сообществу еще предстоит в этом убедиться и высказать свое мнение о картине, а заокеанские критики уже дали свою оценку (прокат в США начался 25 декабря 2015). Единодушия среди них нет, но в целом оценка очень высокая.
82% рецензий – положительные.
Боб Монделло, NPR:
В этом фильме подкупает напряжение в тысячи вольт без всяких проводов.
Энтони Лейн, New Yorker:
Фильм сколь мощный и красивый, столь и утомительный.
Кеннет Туран, Los Angeles Times:
«Выживший» является классическим фильмом категории «B», который всеми силами старается выглядеть, как фильм категории «А».
Дэвид Страттон, The Australian:
Это визуальный и сенсорный, а не литературный опыт, и на этом уровне он работает превосходно.
Мэтью Туми, ABC Radio Brisbane:
«Выживший» – это испытание на прочность как для своего ведущего персонажа, так и для аудитории.
Алинда Уит, People Magazine:
Фильм не для слабых волей (и желудком), но это красиво и захватывающе.
Жюль Бреннер, Cinema Signals:
Ди Каприо устанавливает новый стандарт физического самопожертвования ради реализации роли.
МэриЭнн Йохансон, Flick Filosopher:
Как начинается на высокой пафосной ноте, так до конца с неё и не слазит. Ужасно утомительно.
Джеймс Берардинелли, ReelViews:
Это кино не для всех – фильм требует больше от своей аудитории, чем обычная картина. Но он наверняка будет среди наиболее памятных кинематографических событий года.