Кинопремьеры 29 марта: Спилберг, Довлатов и великаны

Сегодня на большие экраны выходит один из самых ожидаемых фильмов года – фантастическое приключение Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Тягаться в прокате с таким тяжеловесом будет сложно, но это рискнут сделать еще один известный режиссер по имени Стивен, школьная психологическая драма, российская комедия и долгожданный фильм про известного писателя «Довлатов». «Первому игроку приготовиться» реж. Стивен Спилберг

Фото: imdb.com

К 2045 году экономический и энергетические кризисы до того доконали Америку, что большая часть населения сбегает от реальности во внутрь глобальной видеоигры OASIS. Создатель этой видеоигры скончался, но перед смертью оставил завещание, в котором указано, что власть над OASIS получит тот, кто сумеет найти три спрятанные в игре тайных ключа, дающих возможность отыскать «пасхалку». В поисках ключей в игре проводят дни и ночи игроки всех возрастов, а подросток Уэйд Уоттс случайно натыкается на первый из них. Юноша моментально возглавляет рейтинг охотников за «пасхалкой», что моментально привлекает к нему внимание Нолана Соррента – главы корпорации IOI, давно мечтающего захватить OASIS. После нудного и нацеленного строго на получение наград «Секретного досье» Стивен Спилберг, наконец, возвращается к тому, за что все мы когда-то полюбили этого режиссера (приключенческому кино). Правда, времена меняются, герои вроде Индианы Джонса уже не совсем в моде, так что персонажи новой картины режиссера бороздят не джунгли и пустыни, а виртуальную реальность. Первые зрители высоко оценили фильм, назвав его достойнейшим представителем жанра, но особенное удовольствие от него получат гики всех мастей. «Первому игроку приготовиться» кишит отсылками к поп-культуре, видеоиграм и культовым фильмам, на которых мы выросли. Спилберг собрал в своей новой картине буквально всех любимых нами культовых персонажей прошлого века. Здесь Стальной гигант дерется с Годзиллой, а Кинг-Конг спокойно уживается с кроликом Роджером. Такую премьеру просто нельзя пропустить, ведь это больше чем просто фильм – это настоящее признание в любви на языке кино! «Я сражаюсь с великанами» реж. Андерс Вальтер

Фото: imdb.com

Старшеклассница Барбара живет в маленьком городе, у нее нет друзей, а после школы она сражается с великанами. Каждый день девочка отправляется в лес и проверяет ловушки. Она уверена, то все плохое в мире происходит из-за монстров, терроризирующих человечество с незапамятных времен. Также она верит, что лишь она одна с помощью волшебного молота может победить великана любого размера. Странное поведение Барбары делает ее изгоем в школе, дома дела обстоят не на много лучше, но девочка продолжает настаивать на своем и пытается убедить в своей правоте новую одноклассницу Софию. Насчет этого фильма сразу стоит предупредить: он далеко не то, чем кажется по описанию. Больше всего «Я сражаюсь с великанами» напоминает вышедший два года назад «Голос монстра», где к мальчику с умирающей мамой каждую ночь приходило живое дерево и рассказывало тому странные сказки. Здесь примерно то же самое: через выдумки (выдумки ли?) главной героини рассказывается сложная история ее взаимоотношений с родными и сверстниками. Те, кто ждет от фильма настоящих сражений с монстрами и спецэффектов, их получат, но они здесь далеко не главные. Главное здесь – внутренний мир героини, чудесно сыгранный молодой актрисой Мэдисон Вулф, и ее переживания. Окружающих девочку взрослых играют Зои Салдана, Имоджен Путс и Ноэль Кларк. «Каникулы президента» реж. Илья Шерстобитов

Фото: kinipoisk.ru

Однажды президенту стало скучно, и он решил посмотреть на жизнь своей страны без прикрас. Для этого он отправляется в Крым, предварительно прося изменить себе внешность с помощью пластического грима. Для образца художник выбирает первую попавшуюся ему в журнале фотографию, и президент становится точной копией Валеры, реального безработного, прославившегося тем, что набрал десятки кредитов, которые не собирался возвращать. По удивительному совпадению, мужчины пересекаются в аэропорту Крыма и меняются местами. И вот теперь Валера летит в частном самолете, а глава государства мчит в подержанном автомобиле неведомо куда. Нужно иметь невероятную смелость, чтобы снять такую комедию, причем сделать это в той форме, чтобы сюжет напоминал своеобразный ремейк «Принца и нищего» с элементами роуд-муви. С другой стороны, фильм не особенно привязан к реальности, поэтому если бы главного героя играл не Дмитрий Грачев, а любой другой актер, то «Каникулы президента» смотрелись бы как очередная комедия на тему «их поменяли местами», только на сей раз от ребят с канала ТНТ. Фильм хотели выпустить в начале года, но потом решили приберечь до конца выборов. «Не в себе» реж. Стивен Содерберг

Фото: imdb.com

Успешная и уверенная в себе девушка начинает замечать, что за ней постоянно ходит незнакомый мужчина. Он преследует ее буквально везде, но никто, кроме нее, не видит незнакомца. Отчаявшись, девушка обращается в психиатрическую клинику за обычной консультацией, но неожиданно оказывается пленницей этого места. Она сталкивается со своими самыми страшными кошмарами, но при этом не понимает настоящие ли они, или вызваны психотропными средствами, которые ей вводят без ее согласия. В то время как остальные знаменитые режиссеры в творческих муках создают по одному фильму в несколько лет, Стивен Содерберг умудряется снимать по несколько проектов в год, причем выступать в них не только постановщиком, но и оператором, монтажером, декоратором (ходят слухи, что, порой, он и сам подметает съемочную площадку). Камерный триллер «Не в себе» был снят Содербергом в кратчайшие сроки с минимумом актеров на собственный айфон, но при этом фильм получился настолько изобретательным, что повторить его достижения другие не смогли бы и располагая куда большими средствами. Для режиссера не впервой исследовать природу психоза и истерии, но на этот раз у него получилось как-то особенно жутко, не в последнюю очередь из-за игры Клэр Фой (королева Елизавета II из «Короны»). Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, где она получила в основном положительные отзывы. «Довлатов» реж. Алексей Герман мл.

Фото: kinipoisk.ru