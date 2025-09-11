24 года назад два лайнера врезались в башни-близнецы в США

Событие, которое изменило мир. 24 года назад, 11 сентября 2001-го, произошло одно из самых страшных событий в истории человечества. В тот день 19 террористов группировки «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета и превратили их в оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с разницей в 17 минут, третий направили на здание Пентагона. Пассажиры четвертого лайнера попытались вернуть управление, однако безуспешно. Вероятной целью был Белый дом или здание Конгресса. Жертвами трагедии стали 2 977 человек из 77 стран. Среди погибших были не только те, кто находился в зданиях и самолетах, но и 441 спасатель. Общее число людей, затронутых терактом, оценивают в 400 тысяч человек.

После атаки Штаты объявили войну терроризму. Началась многолетняя кампания в Афганистане. Спустя 10 лет лидер «Аль-Каиды», признавший вину, был убит американскими военными. В 2006 году на месте разрушенных башен-близнецов был построен мемориальный комплекс и новое здание Всемирного торгового центра. 11 сентября отмечается в США как День патриота и День молитв.