Дубль Горбунова помог. «Автомобилисты» выиграли у «Ак Барс» в домашней встрече КХЛ

Автомобилист из Екатеринбурга обыграл на выезде казанский Ак Барс в матче КХЛ со счетом 6:3. Об этом пишет РИА Новости.

За гостей шайбы забили Артем Каштанов, Роман Горбунов (дважды), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. В составе хозяев отличились Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Митчелл Миллер.

Для «Автомобилиста» это была первая победа в сезоне. Буше забил свой первый гол после перехода из после перехода из «Авангарда».

Ближайшие игры: 12 сентября против «Салавата Юлаева» и 14 сентября против «Металлурга».

ЦСКА также победил «Адмирал» со счетом 1:0. Единственную шайбу забил Гурьянов, а вратарь Мартин выдал свой первый сухой матч в лиге.

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