В Дзержинске открыли новое здание Следственного комитета

С тренажерным залом и архивом. В Дзержинске состоялось торжественное открытие нового здания районного отдела Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятии, приуроченном к предстоящему профессиональному празднику, присутствовали председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, представители органов власти, личный состав СК и почетные гости.

Современный двухэтажный комплекс оснащен всем необходимым для эффективной работы сотрудников. Внутри – просторные и светлые кабинеты с новейшей компьютерной техникой и средствами связи. Созданы комфортные условия для работы с документами и вещественными доказательствами, оборудована комната отдыха.

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета по Минской области:

Это не просто шаг к улучшению материально-технической базы. Это символ того, что наше ведомство, Следственный комитет, стремится к постоянному развитию, повышению эффективности следственной работы. Дело в том, что следователи большую часть своей жизни проводят на рабочих местах, и очень важно, в каких условиях они трудятся.

Финальным аккордом мероприятия стало награждение сотрудников, которые внесли значительный личный вклад в обеспечение законности, защиту прав и интересов граждан.