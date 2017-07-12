Елена Лядова: 15 фото лучшей драматической актрисы России

В мире кинематографа давно так повелось, что есть знаменитости, а есть актеры. И интересно то, что далеко не каждый хороший актер является знаменитостью, и не всех знаменитостей можно назвать достойными актерами.

Елена Лядова в этом смысле уникальный человек.

Ее список ролей в театре и кино невелик, но каждый проект становится событием, а количеству ее наград позавидует даже самая раскрученная звезда шоу-бизнеса.

«Я обычный человек и не отношу себя к определенному типу. Маску пушистой барышни не собираюсь надевать: да, я вспыльчивая, иногда хочется и кассу в магазине перевернуть. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы руководствоваться чувствами, но при этом контролировать себя. Это моя работа над собой: хочу стать лучше, сдержанней, миролюбивей».

У Елены три награды «Ника», три «Золотых орла», приз Московского кинофестиваля, премия «Тэфи», но при этом широкой публике про нее практически ничего неизвестно. Актриса скрывает свою личную жизнь, редко дает интервью, не сидит в социальных сетях, прячется от фотографов и резка в разговорах с журналистами. Но подобная скрытность не вредит ее карьере, а только подогревает интерес к этой удивительной артистке, на которой сейчас держится практически все независимое российское кино.