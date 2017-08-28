Прямой эфир

Фотофакт: как создавался фильм «Довлатов» и что публиковали в социальных сетях актеры со съемок

28 августа 2017 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 3 сентября могло бы исполниться 76 лет с даты рождения известного советского писателя Сергея Довлатова.

В 2017 году на экраны должен выйти биографический фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Информации о проекте крайне мало. Точная дата выхода неизвестна, но съемки картины уже закончены – их большая часть пришлась на 2016 год.

В фильме будут показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова.

Время действия – ноябрь 1971 год. Менее чем за год до переезда автора в Эстонию. В это время писатель активно занимается творчеством, но его рассказы не публикуют советские журналы.

«Довлатов» акцентирует внимание на жизни Ленинграда – центра творческой жизни СССР в те годы. В фильме будут звучать стихи, будут показаны будни писателей, журналистов и других деятелей. Например, будут показаны отношения Довлатова не только с семьей, но и с его другом – Иосифом Бродским.  

Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич.

Ему 35 лет. Это первый проект актера в России. До съемок Марич не был знаком с творчеством Довлатова, но после получения роли актер познакомился с работами писателя и узнал больше не только о нем, но и о поколении.

Фотофакт: как создавался фильм «Довлатов» и что публиковали в социальных сетях актеры со съемок-1

Фото: instagram.com/eugensmesni

Милан Марич, актер (в интервью Собака.ru):
Мне позвонили в Белград, где я работаю в Югославском драматическом театре и играю в пьесах современных сербских авторов. Попросили прислать свое фото, потом я прочитал монолог из Чехова на камеру, а чуть позже приехал в Петербург. Здесь мне снова устроили пробы и уже впоследствии утвердили на роль. Играть писателя – само по себе уже огромный вызов, а тем более, если играть литератора из страны, подарившей такую плеяду авторов, оказавших влияние на всю мировую культуру.

Кроме Милана Марича, в проекте приняли участие Данила Козловский, Светалана Ходченкова, которая несколько лет назад снялась в фильме «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Довлатова, Елена Лядова, Артур Бесчастный, сыгравший Бродского, Антон Шагин.

Почему создатель фильма – Алексей Герман-младший выбрал именно начало 70-х для картины о Довлатове, режиссер объясняет так.

Алексей Герман-младший, режиссер (в интервью Собака.ru):
Мне важно было застать время присутствия в Ленинграде Бродского. Это был момент совсем незадолго до отъезда Иосифа Александровича в эмиграцию, а самого Довлатова  в Таллин. И это был определенный слом времени, переход из одного состояния в другое: им обоим уже за тридцать. Мне кажется, что люди в те годы очень рано взрослели и даже становились стариками, к сожалению.

Мы собрали фотографии со съемок фильма «Довлатов», которые публиковали в своих соцсетях актеры. На снимках можно увидеть первые кадры и рассмотреть, как создавалась атмосфера Ленинграда 70-х годов.

# Фото # калейдоскоп # Светлана Ходченкова # Данила Козловский # Елена Лядова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 фото гимнастки Екатерины Галкиной из Instagram спортсменки
25 августа 2017 13:44

15 фото гимнастки Екатерины Галкиной из Instagram спортсменки

«Малыш на драйве» и еще 5 лучших водителей в кино
25 августа 2017 10:24

«Малыш на драйве» и еще 5 лучших водителей в кино

«Я уже не тот»: в какой форме король ринга Флойд Майвезер подходит к своему последнему бою
24 августа 2017 13:42

«Я уже не тот»: в какой форме король ринга Флойд Майвезер подходит к своему последнему бою