Фотофакт: как создавался фильм «Довлатов» и что публиковали в социальных сетях актеры со съемок

Новости России. 3 сентября могло бы исполниться 76 лет с даты рождения известного советского писателя Сергея Довлатова.
В 2017 году на экраны должен выйти биографический фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Информации о проекте крайне мало. Точная дата выхода неизвестна, но съемки картины уже закончены – их большая часть пришлась на 2016 год.
В фильме будут показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова.
Время действия – ноябрь 1971 год. Менее чем за год до переезда автора в Эстонию. В это время писатель активно занимается творчеством, но его рассказы не публикуют советские журналы.
«Довлатов» акцентирует внимание на жизни Ленинграда – центра творческой жизни СССР в те годы. В фильме будут звучать стихи, будут показаны будни писателей, журналистов и других деятелей. Например, будут показаны отношения Довлатова не только с семьей, но и с его другом – Иосифом Бродским.
Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич.
Ему 35 лет. Это первый проект актера в России. До съемок Марич не был знаком с творчеством Довлатова, но после получения роли актер познакомился с работами писателя и узнал больше не только о нем, но и о поколении.
Фото: instagram.com/eugensmesni
Милан Марич, актер (в интервью Собака.ru):
Мне позвонили в Белград, где я работаю в Югославском драматическом театре и играю в пьесах современных сербских авторов. Попросили прислать свое фото, потом я прочитал монолог из Чехова на камеру, а чуть позже приехал в Петербург. Здесь мне снова устроили пробы и уже впоследствии утвердили на роль. Играть писателя – само по себе уже огромный вызов, а тем более, если играть литератора из страны, подарившей такую плеяду авторов, оказавших влияние на всю мировую культуру.
Кроме Милана Марича, в проекте приняли участие Данила Козловский, Светалана Ходченкова, которая несколько лет назад снялась в фильме «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Довлатова, Елена Лядова, Артур Бесчастный, сыгравший Бродского, Антон Шагин.
Почему создатель фильма – Алексей Герман-младший выбрал именно начало 70-х для картины о Довлатове, режиссер объясняет так.
Алексей Герман-младший, режиссер (в интервью Собака.ru):
Мне важно было застать время присутствия в Ленинграде Бродского. Это был момент совсем незадолго до отъезда Иосифа Александровича в эмиграцию, а самого Довлатова – в Таллин. И это был определенный слом времени, переход из одного состояния в другое: им обоим уже за тридцать. Мне кажется, что люди в те годы очень рано взрослели и даже становились стариками, к сожалению.
Мы собрали фотографии со съемок фильма «Довлатов», которые публиковали в своих соцсетях актеры. На снимках можно увидеть первые кадры и рассмотреть, как создавалась атмосфера Ленинграда 70-х годов.