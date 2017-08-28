Фотофакт: как создавался фильм «Довлатов» и что публиковали в социальных сетях актеры со съемок

Новости России. 3 сентября могло бы исполниться 76 лет с даты рождения известного советского писателя Сергея Довлатова.

В 2017 году на экраны должен выйти биографический фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Информации о проекте крайне мало. Точная дата выхода неизвестна, но съемки картины уже закончены – их большая часть пришлась на 2016 год.

В фильме будут показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова.

Время действия – ноябрь 1971 год. Менее чем за год до переезда автора в Эстонию. В это время писатель активно занимается творчеством, но его рассказы не публикуют советские журналы.

«Довлатов» акцентирует внимание на жизни Ленинграда – центра творческой жизни СССР в те годы. В фильме будут звучать стихи, будут показаны будни писателей, журналистов и других деятелей. Например, будут показаны отношения Довлатова не только с семьей, но и с его другом – Иосифом Бродским.

Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич.

Ему 35 лет. Это первый проект актера в России. До съемок Марич не был знаком с творчеством Довлатова, но после получения роли актер познакомился с работами писателя и узнал больше не только о нем, но и о поколении.