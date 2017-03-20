Ирина из «Викинга», Варвара из «Мурки», Гадюка из «Росомахи»: Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис России

Светлана Ходченкова начала серьезную актерскую карьеру в 20 лет, снявшись в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Он вышел на экраны 14 лет назад. За это время на счету актрисы около 50 работ в кино и сериалах. Мы собрали факты о Светлане – о ее ролях в России и Голливуде, внешности и новых работах. В детстве Светлана мечтала стать ветеринаром. Однако в старших классах поняла, что боится крови и не в ладах с химией и биологией, которые надо сдавать при поступлении. Светлана отмечала, что «вспомнила о том, что хорошо бы стать актрисой. Об этом моем желании никто в школе и не догадывался. Я ведь была тихим и спокойным ребенком».

Фото: svetlana_khodchenkova

За свою первую роль Ходченкова была номинирована на премию «Ника» в главной актерской номинации среди женщин. Станислав Говорухин говорил о девушке, что она стала его открытием. И называл ее чудной артисткой.

Кадр из фильма «Благословите женщину». Фото: kino-teatr.ru

Сама Светлана благодарна режиссеру за то, что он определил ее путь в кино. Для роли Веры в «Благословите женщину» режиссер искал молодую актрису, «цыпленка желтого», как отмечала Ходченкова. По ее словам, со времен своей первой картины она изменилась не только внешне, но и внутренне. Этому помогли разные образы, которые удалось примерить.

Кадр из сериала «Краткий курс счастливой жизни». Фото: film.ru

Ее роли объединяет одно – почти все фильмы с участием актрисы про любовь. Она снялась в трех частях «Любви в большом городе», экранизации новелл Сергея Довлатова «Конец прекрасной эпохи», ремейке советского фильма «Служебный роман», сериале «Краткий курс счастливой жизни». Светлана Ходченкова, актриса:

Чтобы зритель поверил в любовь на экране – мне кажется, что главное внутри чувствовать, переживать, чтобы произнесенные слова были не пустыми. Нужно установить контакт со своим партнером, нужно к нему прирасти, поговорить вне площадки.

Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время». Фото: film.ru

Актриса относится к себе строго. Она говорила, что после каждого фильма хочет уйти из кино, критикует себя, несмотря на то, что близкие ее поддерживают. Однако Светлана Ходченкова одна из немногих российских актрис, которым удалось поработать в Голливуде. В 2011 году на экраны выходит фильм «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдманом, Бенедиктом Камбербетчем, Колином Фёртом и Томом Харди в ролях. Режиссеру требовалась бледная и русскоговорящая актриса и Светлана успешно прошла кастинг.

Кадр из фильма «Шпион, выйди вон!». Фото: film.ru

Через два года Светлана сыграла антагониста в боевике про супергероев «Росомаха: Бессмертный». Первоначально эта роль должна была достаться актрисе Джессике Билл. О своей голливудской карьере Ходченкова говорит спокойно. «Я сама не настолько заинтересована в работе на Западе. После «Росомахи» и «Шпион, выйди вон» присылают предложения героинь, которые мной уже были сыграны: что-то типа Гадюки из «Росомахи» или Веры из «Благословите женщину». Мне же хочется нового. Со стереотипами в отношении русских не сталкиваюсь, хотя я трезво отношусь к жизни и понимаю, что у меня акцент, и с таким английским я пока вряд ли смогу играть по-настоящему большие роли».

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный». Фото: film.ru

Одной из последних работ актрисы стала роль греческой княгини Ирины в российском историческом фильме «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли. В интервью Светлана заявляла, что она отказывается от роли, если читая сценарий ничего не чувствует, потому что у зрителя будет такая же реакция. Получив сценарий «Викинга», актриса поняла: невозможно будет отказаться от возможности. И за время съемок, по словам Ходченковой, она смогла научиться терпению – к проекту актриса присоединилась в 2013 году, а сам фильм вышел на экраны лишь в конце 2016 года.

Кадр из фильма «Викинг». Фото: film.ru

В середине марта 2017 года стартовал показ телесериала «Мурка», о том, как Маруся Климова внедряется под прикрытием в криминальную банду одного из авторитетов Одессы в 20-е годы прошлого века. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Алена Бабенко, Мария Луговая. В этом сериале Ходченкова сыграла роль аристократки Варвары Шаховской – главной модницы, имеющей богатых покровителей.

Кадр из сериала «Мурка». Фото: afisha.mail.ru

Новой работой Светланы Ходченковой, которую она анонсирует на своей странице в Instagram станет экранизация эпопеи Алексея Толстого «Хождение по мукам». Телесериал выйдет на экраны в октябре 2017 года – к столетию Октябрьской революции. Актрисе досталась роль Лизы Расторгуевой, которую в экранизации 1977 года сыграла Инна Гулая. События картины охватят период с 1914 по 1919 годы.

Фото: svetlana_khodchenkova

Актрису не раз признавали одной из самых красивых женщин России. Однако Светлана отмечает, что ей приходилась сильно меняться для своих образов в кино только внутренне, а внешне измениться ей помогали парики и гримеры. Свои волосы актриса никогда не красила – она всегда была блондинкой. Светлана Ходченкова, актриса:

Мое лицо легко «трансформируется». Гримеры могут нарисовать на нем все что угодно, создать любой образ. Для актрисы это большая удача.

Фото: svetlana_khodchenkova

За жизнью актрисы в социальных сетях следят около 500 тысяч человек. Светлана радует подписчиков фотографиями со съемок, отдыха. По словам актрисы, наиболее комфортные места для отдыха – это Бали и Малайзия. Часто актриса выкладывает снимки с новых фотосессий или рекламных кампаний, анонсирует свои будущие работы.

Фото: svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова заявляла, что любит то, чем занимается здесь и сейчас. «Мне нравится то, что у меня есть сейчас, и этого вполне достаточно. Я не мечтаю о том, что будет через пять лет, и даже не думаю, что произойдет завтра. Живу сегодняшним днем. Мне очень нравится моя жизнь! И я пытаюсь из всего получить максимум пользы для себя — от съемок, от отдыха, от встреч с близкими мне людьми».