Кинопремьеры 1 февраля: Фрэнсис МакДорманд вершит правосудие, Константин Хабенский обзаводится двойником, Мэтт Дэймон становится крошечным

Нас ждет увлекательная и разнообразная неделя премьер. В прокат выходит главный претендент на «Оскар» 2018 года – мрачная трагикомедия придется по душе всем любителям небанальных историй и отличных диалогов. Кроме него зрителей ждут два авторских, но нескучных американских фильма, триллер с Константином Хабенским и любопытная белорусская картина. «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» реж. Мартин МакДона

Фото: imdb.com

Семь месяцев назад дочь Милдрет Хэйс жестоко убили, но виновный в этом ужасном преступлении до сих пор не найден. Отчаявшаяся женщина выкупает три пустующих рекламных щита и размещает на них провокационный призыв к полиции города. Биллборды моментально привлекают внимание не только служителей правопорядка, но всех местных жителей, многие из которых не поддерживают Милдрет в ее борьбе. С каждым днем ситуация усугубляется, а противостояние несчастной матери и полиции выходит на новый уровень. «Три биллборда» всего третий полнометражный фильм ирландского драматурга Мартина МакДона, но он из тех режиссеров, про которых следует говорить «редко, но метко». Перед нами практически совершенное кино, которое одинаково нравится и фестивальному жюри, и обычным зрителям. Эта картина главный фаворит наградного сезона, и, скорее всего, через месяц мы увидим ее авторов с «Оскаром» за лучший фильм года. Но даже если отвлечься от наград, то «Три биллборда» точно должны понравиться всем тем, кто любит сложные истории, неоднозначных персонажей и неочевидную мораль. В отличном сценарии МакДона все это искусно сочетается, смешное мастерски чередуется с трагичным, а Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон виртуозно передают все нюансы своей игрой. Другие яркие фильмы оскаровской гонки здесь. «Селфи» реж. Николай Хомерики

Фото: kinopoisk.ru

Несколько лет назад Владимир Богданов написал роман, который стал бестселлером, а его автора назвали «голосом поколения». Правда, дальнейшие его книги популярностью не пользовались, но Владимир до сих пор имеет определенный статус. Он ведет популярную передачу, но при этом страдает алкоголизмом, практически не занимается воспитанием дочери и спит с женой миллионера. Однажды Богданов осознает, что у него появился двойник, который занял его место. Он ведет его передачу, воспитывает его дочь и налаживает отношения с его бывшей женой. Двойник настолько убедителен, что попыткам настоящего Богданова убедить окружающих в подмене никто не верит. Российские кинематографисты решили сыграть на поле Дэвида Финчера и сделали свой психологический триллер. Картина основана на одноименном романе Сергея Минаева, снимали ее те же люди, что работали над двумя частями «Духless», но у фильма есть одна очевидная проблема – на съемочной площадке не было никого по фамилии Финчер. Все уже посмотревшие картину в один голос жалуются на слабый и невнятный сюжет, плоских персонажей и отсутствие интриги. Остается только надеяться, что этот огромный пробел смогла заполнить стильная картинка, хорошая операторская работа и вылизанные кадры (за все это отвечал Федор Бондарчук, а уж он-то мастер по этой части). Ну и главную роль в фильме играет Константин Хабенский, а его мы все любим. «Тоня против всех» реж. Крэйг Гиллеспи

Фото: imdb.com

Тоня Хардинг выросла в американской глубинке в не самой благополучной семье. Вызывающее поведение, отсутствие манер и грубая речь не помешали ей стать знаменитой фигуристкой. Тоня стала первой в истории американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях, ей прочили мировую известность, но неотесанная Хардинг никак не вписывалась в общепринятые стандарты фигурного катания. Зато имя Тони прославил ее бывший муж, нанявший громилу, который перед Олимпиадой сломал ногу главной конкурентке фигуристки Ненси Керриган. Любой человек, который хоть немного интересуется спортом, наверняка слышал историю Тони Хардинг. Талантливая фигуристка так и не смогла пробиться к вершине из-за своего происхождения, а история с Керриган до сих пор числиться среди самых громких спортивных скандалов. Байопик о Хардинг получился вполне себе милой трагикомедией, в минус которой можно записать, разве что, излишнее «обеление» самой Тони – картина выставляет злодеем ее бывшего мужа, а саму фигуристку делает практически жертвой. А в целом, это смешная история с грустным финалом, после которой даже далекие от кино люди начнут разбираться в тонкостях монтажа. Тоню играет Марго Робби – перевоплощение красавицы из «Волка с Уолл-стрит» в грубую деревенщину не может не восхищать, Элиссон Дженни блистает в роли ее матери, а Себастьян Стэн с забавными усами с удовольствием примеряет отличимый от Зимнего Солдата образ бывшего мужа фигуристки. Еще пять хороших фильмов о женском спорте. «Короче» реж. Александр Пэйн

Фото: imdb.com

В недалеком будущем экология ухудшилась, Земля перенаселена, а ресурсы на исходе, но ученые придумали гениальное решение всех проблем – они научились уменьшать людей до десяти сантиметров, что сразу сокращает потребляемые им жизненные ресурсы в разы. Процесс уменьшения необратим, но все прошедшие эту процедуру получают невероятные льготы, для них создаются идеальные условия жизни и они могут рассчитывать на безбедную старость. Супруги Пол и Одри решаются на уменьшение, но в последний момент жена пугается и отказывается от процедуры, и Пол остается совсем один в новом для себя «мире». Обжиться на новом месте мужчине помогают эксцентричные соседи, которые показывают Полу изнанку маленькой жизни. Мэтту Дэймону в последнее время катастрофически не везет. Он стал главным предметом критики в недавнем «Субурбиконе» и в новом фильме Александра Пэйна актера снова называют самым слабым звеном. Так ли это на самом деле лучше убедиться лично – ведь Пэйн не безызвестный режиссер, а давно зарекомендовавший себя мастер, который умеет рассказывать увлекательно даже самые простые истории. Концепция у картины тоже интересная – тут вам и социальные проблемы, и сатира над обществом потребления, и даже отсылки к классическим комедиям вроде «Дорогая, я уменьшил детей». Остается только надеяться, что помещающиеся в обувной коробке Мэтт Дэймон и Кристоф Вальц все же найдут свою аудиторию. «В личное пространство вход воспрещен» реж. Александра Бутор

Фото: «Территория кино»