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«Это лёгкая молодёжная комедия о любви». Александра Бутор о премьере фильма «В личное пространство вход воспрещён»

23 января 2018 09:29
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, член «Белорусского союза кинематографистов» – Александра Бутор и заслуженный деятель искусств в БССР, кинорежиссёр, актёр и сценарист – Вячеслав Никифоров.

«Это лёгкая молодёжная комедия о любви». Александра Бутор о премьере фильма «В личное пространство вход воспрещён»-1

О чём фильм «В личное пространство вход воспрещен»?

Александра Бутор, режиссёр-постановщик, сценарист, продюсер:
Это лёгкая молодёжная романтическая такая комедия о любви, о молодёжи. О том, что мы часто запираемся только в рамках своих мониторов и компьютеров и живём виртуальной жизнью, и боимся выйти на свет. А наш герой делает этот шаг, он вынужден его сделать и потом постепенно он понимает, что по-настоящему жить – кайф. Она такая глубокая, но жанр такой лёгкий, чтобы всем было понятно.

Такое название, потому что герой никого не впускает в своё личное пространство и потихонечку оттуда выходит.

Мы несколько лет к этому шли. Когда я поняла, что уже можно, и ребята созрели, то мы, неглядя и закрыв глаза, нырнули. Это было очень классное такое плавание.

Какое мнение для режиссера важно, в первую очередь? Узнаете, посмотрев видео.

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# Кино # Культура # Александра Бутор # Вячеслав Никифоров # Фотофакт

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