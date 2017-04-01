Константин Хабенский – самый популярный российский актер XXI века

Фото: Ольга Тупоногова-Волкова Согласно подробному анализу российского кинематографа, Константин Хабенский признан самым популярным актером России начала нового века. Это неудивительно – артист отлично зарекомендовал себя в театре, на телевидении и в большом кино. Он один из немногих российских актеров, который активно снимается на Западе. Роли в крупных картинах Хабенский умело чередует с малобюджетными проектами, а в 2017 году выходит сразу несколько фильмов с его участием. «Жизнь – это путь. У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то – кругосветное путешествие».

Фото: uznayvse.ru

Детство Константина Хабенского прошло в Ленинграде. Будущий актер родился в интеллигентной семье инженера и преподавательницы математики, и в детстве даже не задумался о карьере артиста. После школы Константин поступил в Техникум авиационного приборостроения и автоматики, но отучился там всего три года, после чего понял, что это совершенно не его. Юноша долго искал себя: работал дворником, уборщиком, играл для случайных прохожих, а потом устроился осветителем в театр-студию «Суббота». На этой сцене он впервые попробовал себя в качестве актера. В 1990 году Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографа, где его однокурсниками были Михаил Пореченков, Андрей Зибров и Михаил Трухин.

Трухин, Пореченков и Хабенский. Фото: uznayvse.ru

В театре Константин сыграл множество значительных ролей: «Трехгрощовая опера», «Сирано де Бержерак», «В ожидании Годо», «Король, дама, валет», главная роль в «Калигуле», после которой его заметил Олег Табаков и пригласил в свой театр. В 2002 года Хабенский дебютировал на сцене знаменитого МХТ имени Чехова, где исполнил главную роль в пьесе Вампилова «Утиная охота». «Иногда – когда ты на сцене – от напряжения у тебя вдруг рождается ощущение, что в голове разлетелся шкаф с посудой. Это такой сигнал: все, на сегодня я отыграл. Но хочешь ты или нет, надо продолжать таскать этот разбитый шкаф, потому что зритель тоже хочет, чтобы у него в голове разлетелся шкаф. В хорошем спектакле шкафы всегда разлетаются».

Фото: cosmo.ru

В кино актер дебютировал еще в 1991 году, но в первые годы играл исключительно второплановые и эпизодические роли. Прорывным для Хабенского стал 1998 год, когда вышло сразу три картины с его участием: российско-венгерская мелодрама «Наташа», фильм «Женская собственность» и социальная драма «Хрусталев, машину!». После этого Константин получил главную роль в драме Владимира Фокина «Дом для богатых». За этот фильм актер получил приз Гатчинского кинофестиваля за «Лучшую мужскую роль».

«Убойная сила». Фото: kinopoisk.ru

Самой заметной ролью Хабенского начала нулевых стал образ Игоря Плахова в сериале «Убойная сила». Телепроект продержался в эфире шесть лет и обеспечил Константину полноправный статус знаменитости. Параллельно с «Убойной силой» актер снимался и в кино. Он сыграл главную роль в картине Филиппа Янковского «В движении», а в 2004 году на экраны всего мира вышел первый российский блокбастер «Ночной дозор». Главная роль в фильме Тимура Бекмамбетова и его продолжении открыла перед Хабенским все двери – теперь он мог сниматься где угодно. «Интервью интересны тем, что с чужим человеком ты находишь время для того, чтобы ответить на вопросы, на которые у самого нет времени отвечать».

«Ночной дозор». Фото: kinopoisk.ru

Актер сыграл главные роли в «Бедных родственниках» Павла Лунгина, экранизации романа Бориса Акунина «Статский советник» и спорном «Ирония судьбы: Продолжение». В 2008 году состоялся голливудский дебют Хабенского – он сыграл второстепенную, но заметную роль в фильме Бекмамбетова «Особо опасен». На съемках этого фильма актеру выпала возможность поработать с такими звездами, как Морган Фримен, Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой.

«Ирония судьбы: Продолжение». Фото: kinopoisk.ru

Следующими заметными проектами актера стали спорная историческая драма «Адмиралъ» и неплохая комедия «Выкрутасы», где роль его возлюбленной сыграла Милла Йовович. Хабенский является несменным рассказчиком, чей голос уже который год сопровождает франшизу «Ёлки». В 2011 актер сыграл небольшую роль в британском шпионской триллере «Шпион, выйди вон!». «У меня хватает наглости брать даже те роли, про которые я понимаю, что они тяжелые и что у меня вряд ли получится».

Константин Хабенский и Сергей Безруков. Фото: Soulpost

В 2013 году вышла драма «Географ глобус пропил», которая принесла Константину «Нику» за лучшую мужскую роль и была признана лучшим фильмом года. В том же году актер снова сыграл в голливудском блокбастере – «Война миров Z» с Брэдом Питтом – но его роль была практически целиком вырезана из финальной версии фильма. Зато в приключенческом триллере «Черное море» с Джудом Лоу у Хабенского роль довольно большая и заметная.

«Черное море». Фото: kinopoisk.ru

Значительным событием для России стал сериал Юрия Быкова «Метод». Несколько нуарный детектив разительно отличается от стандартных «ментовских» сериалов и больше напоминает западный «Настоящий детектив». «Метод» получил высокие оценки от критиков и от зрителей и был продлен на второй сезон, который создатели обещают показать уже в этом году.

«Метод». Фото: kinopoisk.ru

Бенефисом для Хабенского стал прошлогодний фильм «Коллектор». На протяжении всей картины в кадре только один актер, а все диалоги происходят только по мобильному телефону. Фильм принес Константину несколько крупных наград и получил важный приз на кинофестивале в Карловых Варах. «Я никогда не бил дома посуду — ее же потом убирать надо».

«Коллектор». Фото: kinopoisk.ru

Константин производит впечатление скромного и тихого человека. Он не был замечен в громких скандалах, всегда вежлив в общении с поклонниками и не гонится за популярностью. После трагической смерти первой жены Анастасии, Хабенский основал благотворительный фонд, который собирает средства для лечения детей с онкологией. Сейчас актер женат на актрисе Ольге Литвиновой. У Константина двое детей – десятилетний сын Иван и дочка Саша, которая родилась в июне прошлого года.

Константин с сыном Иваном. Фото: uznayvse.ru

2017 год для Хабенского богат на громкие премьеры. Актера можно будет увидеть в главных ролях в социальном триллере Николая Хомерики «Селфи», военной драме о советском еврее «Собибор» и мини-сериале «Троцкий».

«Время первых». Фото: kinopoisk.ru