Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей

9 сентября завершил свою работу 74-ый Венецианский кинофестиваль. Смотр этого года получился на удивление тихим и мирным, а самым громким фильмом стал «забуканный» неохоррор «мама!» Даррена Аронофски.
Здесь вы можете посмотреть на то, как проходил сам фестиваль.
«мама!» и другие яркие премьеры Венеции-2017
Только что жюри фестиваля объявило победителей, награды нашли своих обладателей, и мы спешим поделиться с вами именами триумфаторов.
«Золотой лев» достался фавориту фестиваля – обладателю 100% положительной критики «Форме воды» Гильермо Дель Торо о любви уборщицы и человека-амфибии.
Француз Ксавье Легран получил награду лучшему режиссеру. Его фильм «До опеки» также получил приз за лучший дебют.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Камель Эд Баша из франко-ливанской драмы «Оскорбление». Аналогичный приз среди женщин достался неподражаемой Шарлотте Ремплинг за «Ханну».
Шарлотта Ремплинг. Фото: E!
Лучшие наряды фестиваля этого года смотрите здесь.
Предлагаем вашему вниманию список победителей основной программы 74-го Венецианского кинофестиваля:
Золотой Лев — «Форма воды» (реж. Гильермо Дель Торо)
Гран-при жюри — «Фокстрот» (реж. Самюэль Моэз)
Серебряный лев лучшему режиссеру — Ксавье Легран , «До опеки»
Приз «Золотые Озеллы» за лучший сценарий — Мартин Макдонах, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Камель Эл Баша, «Оскорбление»
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Шарлотта Ремплинг, «Ханна»
Приз имени Марчелло Мастроянни молодому актеру/актрисе —Чарли Пламмер , «Положитесь на Пита»
Специальный приз жюри — «Милая страна» (реж. Уорик Торнтон )