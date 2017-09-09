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Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей

09 сентября 2017 17:03
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9 сентября завершил свою работу 74-ый Венецианский кинофестиваль. Смотр этого года получился на удивление тихим и мирным, а самым громким фильмом стал «забуканный» неохоррор «мама!» Даррена Аронофски.

Здесь вы можете посмотреть на то, как проходил сам фестиваль.

«мама!» и другие яркие премьеры Венеции-2017

Только что жюри фестиваля объявило победителей, награды нашли своих обладателей, и мы спешим поделиться с вами именами триумфаторов.

Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей-1

«Золотой лев» достался фавориту фестиваля – обладателю 100% положительной критики «Форме воды» Гильермо Дель Торо о любви уборщицы и человека-амфибии.  

Француз Ксавье Легран получил награду лучшему режиссеру. Его фильм «До опеки» также получил приз за лучший дебют.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Камель Эд Баша из франко-ливанской драмы «Оскорбление». Аналогичный приз среди женщин достался неподражаемой Шарлотте Ремплинг за «Ханну».

Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей-4

Шарлотта Ремплинг. Фото: E!

Лучшие наряды фестиваля этого года смотрите здесь.

Предлагаем вашему вниманию список победителей основной программы 74-го Венецианского кинофестиваля: 

Золотой Лев — «Форма воды» (реж. Гильермо Дель Торо)

Гран-при жюри — «Фокстрот» (реж. Самюэль Моэз

Серебряный лев лучшему режиссеру — Ксавье Легран , «До опеки»

Приз «Золотые Озеллы» за лучший сценарий — Мартин Макдонах, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Камель Эл Баша, «Оскорбление»

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Шарлотта Ремплинг, «Ханна»

Приз имени Марчелло Мастроянни молодому актеру/актрисе —Чарли Пламмер , «Положитесь на Пита»

Специальный приз жюри — «Милая страна» (реж. Уорик Торнтон )

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Венецианский кинофестиваль # Фрэнсис МакДорманд # Гильермо дель Торо

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