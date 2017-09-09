Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей

9 сентября завершил свою работу 74-ый Венецианский кинофестиваль. Смотр этого года получился на удивление тихим и мирным, а самым громким фильмом стал «забуканный» неохоррор «мама!» Даррена Аронофски.

Здесь вы можете посмотреть на то, как проходил сам фестиваль.

«мама!» и другие яркие премьеры Венеции-2017

Только что жюри фестиваля объявило победителей, награды нашли своих обладателей, и мы спешим поделиться с вами именами триумфаторов.