Джош Бролин: главный злодей 2018 года

Для актера Джоша Бролина 2018 год обещает стать знаковым. С его участием выходит сразу четыре фильма, причем в двух из них он сыграл комиксных злодеев. Во второй части картины о болтливом наемнике Дэдпуле Бролин изобразил его противника Кейбла, а в самом долгожданном фильме года (если не десятилетия) «Мстители: Война бесконечности» он воплотил образ самого опасного злодея в истории экранизаций Marvel титана Таноса.

Танос готов к встрече с Мстителями. Фото: ComicCon

Выбор Бролина на эти злодейские роли кажется немного странным – несмотря на суровую внешность, за Джошем давно закрепилось амплуа приятного и добродушного парня. Выходец из известной семьи (его отец актер Джеймс Бролин, а мачеха – сама Барбра Стрейзанд), он впервые появился на экранах еще подростком. За тридцать лет Бролин сыграл множество ролей и закрепил за собой образ бесстрашного, но ранимого героя.

«Дэдпул 2». Фото: imdb.com

Мы предлагаем вам начать готовиться к встрече с Джошем в новых «Мстителях» со знакомства с его самыми интересными ролями. Тем более, для этого есть хороший повод – 12 февраля актеру исполняется 50 лет. Брэнд Уолш – «Балбесы» (1985)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Культовый в Америке, но не особо известный у нас подростковый фильм, написанный и спродюссированный Крисом Коламбусом и Стивеном Спилбергом. Хулиганское и невероятно обаятельное кино о группе детей, которые находят старинную карту сокровищ и отправляются на поиски пиратского клада. Прелесть фильма в том, что он не приукрашивает детские образы, не делает героев маленькими обаяшками, а показывает их удивительно правдоподобно. Главная роль в картине у Шона Эстина (Сэм из «Властелина колец»), а Джош Бролин играет его старшего брата – самого взрослого в компании ребят. Сейчас этот фильм воспринимается не только как стартовая площадка известных артистов, но и как ностальгия по 80-ым – детализация того времени в «Балбесах» выше всяких похвал. «Я помню, как начал плакать на премьере моего второго фильма. Я думал, что я настолько плох, что мне нужно либо немедленно прекратить сниматься, либо направить все силы на самосовершенствование». Джордж Буш-младший – «Буш» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Голливудский бунтарь и смельчак, который никогда не боялся затрагивать в своих картинах политическую тему, Оливер Стоун в 2008 году решился практически на самоубийственный поступок. Он снял биографический фильм о Джордже Буше-младшем в то время, когда тот еще занимал пост президента. Как это часто бывает, шумиха вокруг картины получилась куда более интересной, чем сама картина, но «Буш», тем не менее, заслуживает внимания. Джош Бролин с упоением и даже какой-то любовью играет человека, которого, до недавнего времени, считали худшим, что могло случиться с США. Буш в его исполнении получился трогательным ребенком, запертым в теле взрослого мужчины, а все «острые» моменты его нахождения у власти практически оправдываются снисходительным «ну что с него взять». Большой смысловой нагрузки фильм не несет, но посмотреть его для общего развития будет полезно. Фрэнк – «День труда» (2013)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Сын известного режиссера Айвана Райтмана («Охотники за привидениями») Джейсон вырос в еще более талантливого и самобытного постановщика. На его счету замечательные низкобюджетные трагикомедии «Здесь курят», «Джуно», «Мне бы в небо», но «День труда» несколько выбивается из общего ряда картин Райтмана. Джош Бролин играет в ней раненого беглого преступника, который вламывается в дом к матери одиночке и угрозами заставляет ее с сыном помочь ему. Со временем нежеланный гость становится любимым другом, а чувства берут верх над законом… «День труда» умная и осмысленная драма, в которой Райтман проявил себя как талантливый психолог. Публика приняла фильм сухо, но дуэт Бролина и Кейт Уинслет получился невероятно интересным. Бэк Уэзерс – «Эверест» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Впечатляющий и грандиозный приключенческий фильм, в котором скрывается страшная реальная история трагедии на Джомолунгме в 1996 году. Во время спуска с горы в снежный шторм попало сразу две группы альпинистов, в составе которых были опытные скалолазы и обычные туристы. К трактовке фильмом некоторых событий можно предъявить претензии (в частности, спорно показана личность российского альпиниста Анатолия Букреева, которого в той ситуации выставили злодеем и героем одновременно), но выглядит он потрясающе, держит в напряжении все два часа, а холод снежных вершин проникает через экран. Актерский состав у картины тоже потрясающий: Джейк Джилленхол, Джейсон Кларк, Кира Найтли, Джон Хоукс, Эмили Уотсон, Робин Райт, Элизабет Дебики. Джош Бролин играет американского туриста, которому чудом удалось спастись с горы в одиночку. «Обычно вы понятия не имеете, какой фильм делаете, особенно на зеленом экране. Потом вы видите готовую картину, и вы такой: «Боже мой, я сейчас на скале! Я с кем-то дерусь! А я думал, что это был танец». Эдди Мэннинкс – «Да здравствует Цезарь!» (2016)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com