Кинопремьеры 8 февраля: финал «Пятидесяти оттенков серого»

Кинонеделя перед одним из самых кассовых праздников года – Днем святого Валентина – будет удивительно неромантичной. Тем, кто уже слышать не может про «Пятьдесят оттенков серого», придется довольствоваться новым Вуди Алленом и очередной комедией от звезд ТНТ. Для непризнающих сантименты в прокат выходит брутальный триллер с Джерардом Батлером, а для детей – непритязательный французский мультфильм. «Пятьдесят оттенков свободы» реж. Джеймс Фоули

Фото: imdb.com

Главные герои Кристиан Грей и Анастейша Стил успели сыграть свадьбу и теперь наслаждаются размеренной жизнью в качестве молодоженов. Но их идиллия быстро заканчивается: бывший босс Анастейши решает отомстить супругам за свое увольнение и похищает сестру Кристиана Мию. Как раз в это время главная героиня узнает, что ждет ребенка. Лучшее, что есть в заключительном фильме скандальной трилогии – слово «свобода» в названии. Действительно, совсем скоро человечество освободиться от известного порнофанфика, который и так слишком долго терроризировал умы жителей планеты. Если вы смотрели предыдущие части, то прекрасно представляете, чего ждать от третьего фильма – компоненты все те же, но на сей раз ситуацию усугубляет то, что автором сценария выступил муж написавшей книжный оригинал Э.Л. Джеймс. Фильм выходит в подходящее время и, естественно, окупиться в прокате, а критики и искусствоведы еще долго будут искать причину успеха стерильной во всех отношениях трилогии, которая не может порадовать ни качественной эротикой, ни захватывающим триллером, ни внятным сюжетом, ни приемлемой актерской игрой. «Колесо чудес» реж. Вуди Аллен

Фото: imdb.com

50-ые годы, окраина Нью-Йорка, гигантский парк развлечений в самом сердце Кони Айленда, в котором, впрочем, все совсем невесело. Близ него живет женщина Джинни – неудачливая актриса, которая теперь работает официанткой в местной забегаловке. Ее муж Хапти добрый человек, но он слишком простодушный и не способен дать Джинни все, что ей нужно. От скуки она заводит роман с молодым спасателем Микки, мечтающим стать великим драматургом. Четвертым углом любовного квадрата становится взрослая дочь Хампти Каролина, прячущаяся у отца от мафии. Традиционный ежегодный фильм от Вуди Аллена, который многие называют его лучшей работой в новом веке (неужели даже лучше «Полночи в Париже»?). Фильм хвалят за блистательную операторскую работу и мощную актерскую игру – особенно отмечают Джеймса Белуши и Кейт Уинслет, роль которой в «Колесе чудес» критики назвали лучшей в карьере. Вуди Аллен сейчас переживает не лучшие времена, его фильмы никогда не пользовались кассовым успехом, а практически в каждой рецензии на его новые картины можно найти фразы типа «исписался!». Так почему бы не поддержать, возможно, один из лучших фильмов талантливого режиссера, который за пятьдесят лет карьеры подарил нам множество замечательных смешных, грустных, абсурдных и драматических историй? «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» Реж. Леонид Марголин

Фото: kinipoisk.ru

Три бывшие семейные пары приезжают в Крым отметить развод. Вадим, Костя и Макс надеются насладиться долгожданной свободой и оттянуться на полную катушку, но внезапно их селят в один отель с их бывшими женами. Вспоминаются старые обиды, начинается месть, которая быстро перерастает в настоящую войну, затягивающую в себя все новых и новых участников. Помните картину 2015 года «Женщины против мужчин»? Cейчас для вас приготовили ее продолжение. Три пары, которые яростно праздновали свадьбу в первой части, сейчас не менее громко будут разводиться. Задействованы в фильме все те же актеры – неизменные лица телеканала ТНТ, к которым присоединился наш соотечественник Вадим Галыгин. Единственно, чем картина может порадовать всех – живописными видами моря и крымской природы, которые согреют душу в морозный февраль. Все остальное рассчитано сугубо на любителей. Большое интервью Романа Юнусова о Comedy Club, «Подмосковных вечерах» и поездке на Браславские озёра с Вадимом Галыгиным «Охота на воров» реж. Кристиан Гьюдгэст

Фото: imdb.com

Каждый день начальник одного из самых элитных подразделений полиции Лос-Анджелеса Ник Флэнаган отправляется на патрулирование улиц города вместе со своей командой, каждый раз доказывая, что они самые лучшие. Но даже у таких крутых парней есть соперники – Ник узнает, что готовится масштабное ограбление Федерального резервного банка США. Преступников нужно остановить, но для этого придется самому временно перейти на «темную» сторону и внедрится в преступный мир города на западном побережье. Прошли те времена, когда Джерард Батлер играл в драмах, ромкомах и распевал арии в рок-мюзикле «Призрак оперы». Сейчас актера можно увидеть исключительно в боевиках и экшинах, в которых он из раза в раз играет одно и то же. Сценарий «Охотников на воров» находился в разработке 14 лет, но на пользу ему это не пошло. Перед вами крепкий образец жанра, который дает зрителям ровно то, чего они от него ждут. Надеяться на что-то сверхъестественное не стоит, но два часа сурового мужского кино с тонной тестостерона вам обеспечено. «Тайная жизнь насекомых» реж. Арно Бурон, Антон Крингс

Фото: imdb.com