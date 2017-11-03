Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года

Немецкий постановщик ни разу не был в составе жюри фестиваля, но неоднократно представлял там свои картины.

«Берлинале всегда был моим любимым и родным кинофестивалем, который поддерживал меня с самого начала карьеры. У нас богатая совместная история. Я с нетерпением жду две напряженные, но интересные кинонедели, которые мне предстоит провести с жюри», − откровенничает Тыквер.