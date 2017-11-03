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Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года

03 ноября 2017 08:06
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Жюри 68-ого Берлинского кинофестиваля будет работать под председательством режиссера фильма «Парфюмер: История одного убийцы».

Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года-1

Съемки фильма «Парфюмер».Фото: Brϋhl

Немецкий постановщик ни разу не был в составе жюри фестиваля, но неоднократно представлял там свои картины.

«Берлинале всегда был моим любимым и родным кинофестивалем, который поддерживал меня с самого начала карьеры. У нас богатая совместная история. Я с нетерпением жду две напряженные, но интересные кинонедели, которые мне предстоит провести с жюри», − откровенничает Тыквер.

Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года-4

Съемки фильма «Облачный атлас». Фото: Brϋhl

Мировую славу Тому Тыкверу принесла экспериментальная картина «Беги, Лола, беги», а в 2006 году он сделал невозможное – перенес на экран сложнейший роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». Он автор фильмов «Рай», «Интернэшнл», а в 2012 году вместе с Вачовски Тыквер экранизировал еще один сложнейший роман – «Облачный атлас».

68-ой Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года.

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# Кино # Кино # Звезды # Фотофакт

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