Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года

Жюри 68-ого Берлинского кинофестиваля будет работать под председательством режиссера фильма «Парфюмер: История одного убийцы».
Жюри 68-ого Берлинского кинофестиваля будет работать под председательством режиссера фильма «Парфюмер: История одного убийцы».
Съемки фильма «Парфюмер».Фото: Brϋhl
Немецкий постановщик ни разу не был в составе жюри фестиваля, но неоднократно представлял там свои картины.
«Берлинале всегда был моим любимым и родным кинофестивалем, который поддерживал меня с самого начала карьеры. У нас богатая совместная история. Я с нетерпением жду две напряженные, но интересные кинонедели, которые мне предстоит провести с жюри», − откровенничает Тыквер.
Съемки фильма «Облачный атлас». Фото: Brϋhl
Мировую славу Тому Тыкверу принесла экспериментальная картина «Беги, Лола, беги», а в 2006 году он сделал невозможное – перенес на экран сложнейший роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». Он автор фильмов «Рай», «Интернэшнл», а в 2012 году вместе с Вачовски Тыквер экранизировал еще один сложнейший роман – «Облачный атлас».
68-ой Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года.