Про любовь принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм

История любви наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл всколыхнула весь мир. Свадьба пары назначена на 19 мая , и к этому времени телеканал Lifetime планирует выпустить документальный фильм под названием «Гарри и Меган: история королевской любви».

Картина будет рассказывать о развитии отношений пары с момента знакомства и до объявления о помолвке.

Принца Гарри в фильме сыграет малоизвестный британский актер Мюррей Фрейзер, ранее засветившийся в сериалах «Озеро» и «Виктория». На роль Меган Маркл выбрана 40-летняя американская актриса Париса Фитц-Хенли, известная по ролям в сериалах «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж».