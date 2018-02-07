Про любовь принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм
История любви наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл всколыхнула весь мир. Свадьба пары назначена на 19 мая, и к этому времени телеканал Lifetime планирует выпустить документальный фильм под названием «Гарри и Меган: история королевской любви».
Исполнители главных ролей. Фото: Daily
Картина будет рассказывать о развитии отношений пары с момента знакомства и до объявления о помолвке.
Принца Гарри в фильме сыграет малоизвестный британский актер Мюррей Фрейзер, ранее засветившийся в сериалах «Озеро» и «Виктория». На роль Меган Маркл выбрана 40-летняя американская актриса Париса Фитц-Хенли, известная по ролям в сериалах «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж».
Мюррей Фрейзер. Фото: imdb.com
В сети уже во всю обсуждают поразительное сходство Фитц-Хенли и Маркл.
Съемки должны начаться на этой неделе, а увидеть документальный фильм можно будет в конце апреля.