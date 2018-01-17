Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Уинслет

Кейт Уинслет одна из самых талантливых и красивых актрис нашего времени, но при этом ее внешность и стиль нельзя назвать идеальными. Кейт никогда не была худышкой, часто экспериментировала с внешним видом, а некоторые ее выходы на ковровую дорожку навсегда прописались среди худших.

В 90-ых актриса отдавала предпочтение ярким аляповатым нарядам и грубой тракторной подошве. Выйдя замуж за режиссера Сэма Мендеса, Кейт освоила женственные платья, но только в последние годы стиль Уинслет пришел к балансу, который обеспечил ей звание «Королевы красных дорожек».

«Разве женщина непременно должна быть тощей, чтобы считаться сексуальной?»

Сейчас Кейт живет в полном балансе с собой. Актриса признается, что только перешагнув рубеж сорокалетия поняла, что совершенства не существует и смогла расслабиться. Совсем скоро на экраны выходит новый фильм Вуди Алена «Колесо чудес», в котором Уинслет сыграла свою лучшую роль за последние годы. Это отличный повод вспомнить самые яркие наряды актрисы и проследить то, как менялся ее стиль с начала 90-ых и до наших дней.