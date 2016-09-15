Оливер Стоун: премьера фильма «Сноуден» и юбилей оскароносного режиссера

У всех гениальных людей бывают взлеты и падения, но только поистине великие способны после череды неудач все равно оставаться собою и делать то, во что верят. Режиссер Оливер Стоун как раз из таких – в 80-е и 90-е он заслуженно считался одним из лучших постановщиков в мире, который в своих фильмах рассказывал неприкрытую правду о современных реалиях и людях. «Взвод», «Сальвадор», «Уолл-стрит», «Дорз», «Рожденный четвертого июля» – эти и другие фильмы обеспечили ему толпы почитателей, три «Оскара» и огромное уважение мировой общественности. Но потом наступили 2000-ые и Стоуна начала преследовать череда неудач: сначала он выпустил кошмарного «Александра», которого все уважающие историю люди посчитали плевком на могилу великого полководца, потом снял ремейк своего же фильма «Уолл-стрит», который едва ли удовлетворил поклонников оригинальной картины, а под конец и вовсе распугал своих самых стойких почитателей психоделическим «Особо опасны».

Но в 2016 произошло чудо – пожилой режиссер неожиданно обратился к своему коронному политическому кино и снял фильм «Сноуден». Премьера картины состоялась на проходящем в эти самые дни кинофестивале в Торонто, и все критики в один голос воскликнули: «Стоун вернулся!» В более чем двухчасовом полотне именитый режиссер идет наперекор всем американским убеждениям и выставляет бывшего агента АНБ настоящим героем с большой буквы, который пожертвовал всем ради правды. Отличный выбор Джозефа Гордона-Левитта на роль Эдварда Сноудена и старательно прописанные диалоги, которыми Стоун ясно и понятно донес до зрителей мотивы и последствия поступка персонажа, делают новый фильм постановщика одной из главных премьер осени.

В белорусский прокат фильм «Сноуден» выходит 15 сентября. Это весьма символично, т.к. в этот же день Оливеру Стоуну исполняется 70 лет. Остается только надеяться, что режиссер и дальше продолжит снимать честное и настоящее кино, которое у него так хорошо получается, а все неудачные эксперименты оставит в прошлом десятилетие. В честь юбилея великого режиссера, а также по случаю выхода его нового фильма, давайте вспомним несколько картин, которые в полной мере раскрывают талант Оливера Стоуна.

«Сальвадор» (1985)

Первый фильм Стоуна, после которого о нем заговорили как о талантливом самобытном режиссере. Основанная на реальных событиях история переворота 1980 года в Сальвадоре показана глазами американского журналиста Ричарда Бойла, который отправился в «горячую точку» за эксклюзивным материалом. Циничный и скупой на эмоции репортер лицом к лицу сталкивается со всеми ужасами гражданской войны, теряет друга, любимую девушку и сам едва остается жив. Страсть Оливера Стоуна к достоверности вылилась в одни из самых лучших фильмов о войне и, возможно, в лучший фильм о журналистах в истории. Яркий реализм, вечно актуальная история и отличная игра Джеймса Вудса делают «Сальвадор» обязательным к просмотру. «Взвод» (1986)

Главным достижением в карьере Оливера Стоуна уже много лет остается так называемая «вьетнамская трилогия». Режиссер сам прошел Вьетнам, и поэтому данная тема всегда была для него особенно близкой. «Взвод» первый фильм из трилогии и, по мнению многих критиков и зрителей, лучший. Это заключается в нескольких факторах: во-первых – картина гиперреалистична и правдива (причина тому – личный опыт постановщика), во-вторых – «Взвод» демонстрирует не классического для американского военного кино героя-одиночку, а героизм целого отряда солдат, в-третьих – главный конфликт фильма не между воюющими сторонами, а внутри группы союзников. В год выхода «Взвод» стал безоговорочным хитом, собрал кассу в 23 раза больше своего бюджета и получил четыре «Оскара» (в том числе за лучший фильм и лучшего режиссера). «В мире нет ничего хуже войны. И только те, кто испытал войну на себе, понимают это. У русских есть такой ужасный опыт, если не личный, то от родителей, бабушек и дедушек. У них есть уважение к войне. США же никогда не проходили через такую войну, поэтому мы не уважаем ее и ее значение». «Рожденный четвертого июля» (1989)

Второй фильм из «вьетнамской трилогии» и второй режиссерский «Оскар» Оливера Стоуна. Биографическая лента о молодом ветеране Вьетнама Роне Ковике, который вернулся домой в инвалидном кресле. Война заставила героя полностью поменять свои взгляды, и теперь он присоединяется к антивоенному движению, участие в котором помогает ему снова обрести желание бороться и жить. Принятая чуть прохладнее «Взвода», но все равно очень сильная картина о маленьком человеке и большом деле, которая превратила 26-летнего Тома Круза из очередной симпатичной физиономии в подающего надежды драматического актера. «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991)

Смелый фильм, в котором Стоун демонстрирует несколько другую версию самого известного убийства 20-го века. Основанная на автобиографии прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона, картина отображает независимое расследование убийства президента, в котором выяснилось, что версия о причастности к преступлению одного лишь Освальда неверна. Оливер Стоун открыто указывает на заинтересованность в покушении спецслужб и уголовного мира, а также называет несколько конкретных имен. Но если отстраниться от политики, «ДФК» – отлично сделанный драматический триллер с великолепными актерскими работами (особенно хорош Гари Олдман в роли Ли Харви Освальда). «Прирожденные убийцы» (1994)