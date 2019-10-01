На киностудии «Беларусьфильм» завершаются съёмки индийского блокбастера

Пятилетнее соглашение о сотрудничестве с индийским продюсером отечественная киностудия подписала этим летом. Первая совместная работа выйдет на большие экраны в апреле следующего года. Вместо привычных зажигательных песен и танцев зритель увидит экшн-историю о спасении ребенка.

Вишав Пал, в ременный поверенный в делах Индии в Беларуси: Я был во многих странах мира, но Беларусь – это что-то особенное. Здесь есть, что показать в кинофильмах, можно снимать любое место, даже не выезжая из города. Съемки этого фильма – это не только обмен опытом. Мы ожидаем, что вырастет и поток туристов из Индии в Беларусь. Кроме того, крепче стали и наши культурные связи.

Белорусская киностудия кроме съемочной площадки предоставила коллегам профессиональное техническое оснащение, помощь операторов и каскадеров. В фильме «Отряд» также появятся наши военные автомобили, самолеты и вертолеты. Следующий визит болливудских режиссеров в Беларусь запланирован на начало 2020 года. К слову, известно и какой фильм представит Беларусь на кинопремии «Оскар». Им станет документальная лента «Дебют» Анастасии Мирошниченко.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Молодой документалист, молодой специалист с интересной и жизнеутверждающей темой, социальной темой. Несмотря на то, что в непростых услових существует главный герой, вместе с тем, настраивающий на оптимизм и на то, что жить нужно каждым днем.

Фильм «Дебют» рассказывает о жизни женской колонии и театре заключенных. Лента номинирована в категории «Лучший иностранный фильм». 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.