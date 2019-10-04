Родственники плакали от счастья. Режиссёр фильма «Дебют» о выдвижении на премию «Оскар»

Новости Беларуси. Документальный фильм «Дебют» о театре в женской колонии выдвинут на премию «Оскар» от Беларуси. Режиссер картины – Анастасия Мирошниченко – призналась, что она никогда не думала об «Оскаре».
В интервью БЕЛТА режиссер рассказала о фильме, его создании и о теме – такой остросоциальной, но в то же время жизнеутверждающей.
По словам Анастасии, она совсем была не в курсе, что ее картину выдвинули на «Оскар». Режиссер узнала об этом событии за пару часов до того, как информация появилась в СМИ. Саму премию Анастасия называет «другая Вселенная, о которой я никогда не думала. Хотя очень приятно, что мою картину выдвинули от страны».
Анастасия Мирошниченко:
У меня никогда не было таких амбиций и даже фантазий. Я испытала шок от этой новости. Но была очень приятна поддержка сотрудников МТРК «МИР», а родственники плакали от счастья, узнав эту новость. В такие моменты начинаешь думать, что все было не зря. Потому что действительно два года жертвовала временем, которое по праву принадлежит моему сыну.
Режиссер отметила, что продюсер очень хочет побороться за то, чтобы попасть в число пяти номинантов категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Он приложит максимум сил, чтобы о картине как можно больше узнали в Америке, даже собирается провести там рекламную кампанию», – добавляет Анастасия.
Фильм уже был отмечен призами на европейских кинофестивалях.
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