Родственники плакали от счастья. Режиссёр фильма «Дебют» о выдвижении на премию «Оскар»

Новости Беларуси. Документальный фильм «Дебют» о театре в женской колонии выдвинут на премию «Оскар» от Беларуси. Режиссер картины – Анастасия Мирошниченко – призналась, что она никогда не думала об «Оскаре».

В интервью БЕЛТА режиссер рассказала о фильме, его создании и о теме – такой остросоциальной, но в то же время жизнеутверждающей.

По словам Анастасии, она совсем была не в курсе, что ее картину выдвинули на «Оскар». Режиссер узнала об этом событии за пару часов до того, как информация появилась в СМИ. Саму премию Анастасия называет «другая Вселенная, о которой я никогда не думала. Хотя очень приятно, что мою картину выдвинули от страны».