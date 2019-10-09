Сталлоне сказал Кончаловскому: «Камеру ниже, потому что я маленький». Как снимали «Танго и Кэш»

Историю создания фильма рассказали в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
В чём разница между западными и белорусскими актерами, российскими и белорусскими? И режиссёрами, в том числе.
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Есть. Есть манера игры. Американские актёры, например, необыкновенно сдержаны. Но это, опять же, зависит от личности. Будь я тысячу раз сдержанным, я вряд ли стану интересней, чем тот же самый Брэд Питт. Талант, «звёздочка», дар Божий – он везде одинаков.
Вадим Щеглов:
Да, но в России и на Западе – это индустрия. Там если это режиссёр или актёр – это человек с деньгами. У нас же всё наоборот.
Александр Ефремов:
Правильно. Когда Кончаловский приехал снимать картину с Сильвестром Сталлоне, он стал разговаривать по поводу того, что сейчас мы сделаем это так – по системе Станиславского. И он хлопал его по плечу и говорил: «Прекрасно! Мы так и сделаем!»
Потом они пришли на площадку, и Сталлоне сказал Кончаловскому – выдающемуся режиссёру: «А что это вы тут собираетесь сделать? Так, значит: камера – ниже, потому что я маленький, мне нужно, чтобы я был высоким. С этой стороны меня не снимать – у меня парализована губа. Снимаете только с этой».
И Кончаловский развёл руками – все его идеи по поводу того, что (а деньги давал Сталлоне)… и все его задумки, замыслы канули.