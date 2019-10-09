Сталлоне сказал Кончаловскому: «Камеру ниже, потому что я маленький». Как снимали «Танго и Кэш»

Историю создания фильма рассказали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

В чём разница между западными и белорусскими актерами, российскими и белорусскими? И режиссёрами, в том числе.

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Есть. Есть манера игры. Американские актёры, например, необыкновенно сдержаны. Но это, опять же, зависит от личности. Будь я тысячу раз сдержанным, я вряд ли стану интересней, чем тот же самый Брэд Питт. Талант, «звёздочка», дар Божий – он везде одинаков.