Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими

Все мы знаем, что мужики – суровые ребята, желающие самореализоваться. Самореализация может быть совершенно разной: от желания лично построить дом, до желания стать самым лучшим игроком в Counter-Strike. Однако на пути к успеху почти всегда возникают самые разные препятствия. Иногда человек может справиться с ними самостоятельно, иногда его поддерживают друзья, родители, братья или сёстры. И, наконец, бывают случаи, когда мужчина удачно женился. Например, Фёдор Добронравов говорил, что он смог стать хорошим актёром, мужем и отцом только благодаря своей жене. Мы решили вспомнить ещё о нескольких случаях, когда мужчинам повезло встретить «ту самую». Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы Габриэль Гарсиа Маркес Удачливости Маркеса в плане личной жизни можно только позавидовать. Любовь всей своей жизни автор романа «Сто лет одиночества» встретил в 13 лет на танцполе. Габриэль сразу сделал девочке предложение. 13-летняя дочь аптекаря Мерседес Барча Пардо согласилась, однако сходу сыграть свадьбу не вышло – жених и невеста были слишком молоды. Церемония состоялась через 13 лет.

Фото: instagram.com/top_b8ks Когда Маркес писал «Сто лет одиночества», семью обеспечивала Мерседес. Хотя Габриэль публиковал некоторые другие свои работы, они не приносили большого дохода. В итоге к моменту окончания работы над романом денег у супругов не хватало на выпуск книги. Мерседес продала свои фен и миксер, чтобы опубликовать роман мужа. И её терпение окупилось – вскоре после публикации романа Маркес получил мировое признание и крупные гонорары. Федерико Феллини Знаменитый кинорежиссёр познакомился с будущей женой в 23 года. Через две недели после первой встречи Федерико предложил Джульетте Мазиной выйти за него замуж. Строго говоря, девушку звали Джулия Анна, однако муж хотел называть её Джульеттой, а Мазина спорить не стала. С самого начала она подыгрывала Феллини во всём, чем бы он ни занимался, и что бы он ни говорил.

Фото: instagram.com/mila_viku То же самое касалось и работы Федерико. Без Джульетты у него всё валилось из рук на съёмочной площадке, мужчине всегда было важно присутствие жены. Кроме того, возможно, Феллини никогда бы и не занял режиссёрское кресло, если бы не Мазина. Она договаривалась с нужными людьми, подбадривала мужа и искала деньги для его первых проектов. Более того, Джульетта была главной составляющей фильмов её супруга.

Фото: instagram.com/ivanovskayaaa Жизнь они прожили счастливо, хотя история закончилась немного грустно. Через 50 лет и один день с момента свадьбы Феллини скончался. Ещё через пять месяцев умерла Мазина, завещав похоронить её с фотографией Федерико в руках. Лев Толстой Великий русский писатель женился на Софье Андреевне, когда ей было 18 лет. Сначала в семье всё было просто замечательно, царили любовь и покой, но позже начались разногласия. В отличие от Льва Толстого, полностью погружённого в творчество, Софье Андреевне приходилось думать о мирских заботах. В том числе о воспитании и устройстве в жизни детей, которых было тринадцать.

Фото: instagram.com/pikvikskiy_club Несмотря на различные хлопоты, Толстая помогала своему мужу с его произведениями. Она переписывала его рукописи, помогала издавать книги, выполняла роль переводчика. Софья Андреевна не пускала в дом фанатов творчества её мужа, чтобы те не отвлекали.



Лев Толстой. Вряд ли он сегодня стал бы великим писателем Вероятно, не всегда всё было гладко между супругами, но, несомненно, значительная часть творческого наследия Толстого могла бы затеряться или даже не появиться, если бы Толстая не позаботилась о сохранности произведений и иных рукописных материалов её мужа.

Фото: instagram.com/katerina_borisova_motorina Уинстон Черчилль Будущий премьер-министр познакомился со своей супругой Клементиной в 1904 году. К этому моменту Черчилль уже побывал в плену, вернулся национальным героем и написал книгу о героизме английских солдат, которая стала бестселлером. На светском мероприятии Уинстон увидел девушку, которая была остроумна, имела отличное чувство юмора и разбиралась в политике. Черчилль пытался пригласить Клементину на танец, но так и не решился, однако девушка всё-таки обратила на него внимание.

Фото: instagram.com/thelondonfogpodcast Через четыре года они встретились вновь, к тому времени будущий премьер-министр стал раскованнее и легко нашёл общий язык с девушкой, а вскоре – сделал предложение. С тех пор начался их обмен записками, который длился всю жизнь. Обретая славу и влияние, Черчилль постепенно приобрёл ряд вредных привычек, но Клементина не обращала на это внимания. Она всегда была мила, спокойна и радушна по отношению к супругу. Как-то раз выступая перед студентами, Клементина сказала, что не нужно яростно доказывать мужу свою правоту. Пройдёт время и супруг сам поймёт, что права оказалась жена.

Фото: instagram.com/thechurchillsociety Уинстон и Клементина Черчилль прожили вместе 57 лет. Политик признавался, что жена стала для него лучшим подарком судьбы. Благодаря супруге Черчилль смог получить «райское наслаждение жизнью».

Фото: instagram.com/thechurchillsociety Сальвадор Дали Свою музу, модель для картин и супругу Сальвадор встретил просто – Елена Дьяконова (Гала) сама пришла к нему вместе с мужем. Страсть вскружила головы обоим, в результате чего Дьяконова ушла от своего супруга и вышла замуж за Дали. Поскольку художнику было неловко, что он увёл жену у своего друга, Сальвадор нарисовал его портрет .

Фото: instagram.com/julikus22 Отказаться от Галы ради друга Дали не смог. Когда они познакомились, Сальвадор был многообещающим художником, но ещё малоизвестным, небогатым и страдающим от своих комплексов. В общем, нуждался в жене, которая стала бы вдохновением и поддержкой. И Гала великолепно справилась с этой задачей. Дьяконова стала не только музой, но и человеком, который продавал картины Дали. Гала просила художника быть более приземлённым, писать работы, которые смогла бы оценить массовая публика. Если заказов на картины не было, Елена находила мужу другую работу. Гала также наводила порядок в мастерской супруга и иным образом способствовала продуктивной творческой деятельности Сальвадора.

Фото: instagram.com/julikus22 Благодаря супруге Дали смог стать выдающимся художником, однако настоящей любви между ними не было. У Галы нередко были отношения с другими мужчинами, а Сальвадор, возможно, был нужен для получения денег. Например, Елена убедила мужа купить ей замок, который Дали мог посещать только с письменного согласия жены. Пьер Кюри Тут даже нельзя сказать, что Мария помогла Пьеру. Оба супруга смогли добиться успеха, благодаря друг другу. Они были учёными, которые вместе с Анри Беккерелем являются первооткрывателями радиоактивности. И создателями термина «радиоактивность». Пьер увлёкся наукой в раннем возрасте. В 16 лет он уже был бакалавром, а в 18 – вместе с братом работал лаборатории, где братья открыли пьезоэлектрический эффект. Обычными девушками Кюри не интересовался, ему хотелось избранницу, которая бы увлекалась наукой так же сильно, как и он.

Фото: instagram.com/foto.istoriya С Марией, которая происходила из бедной, но образованной семьи, Пьер познакомился во время проведения совместного эксперимента. Увидев изъеденные реактивами руки девушки, Кюри понял, что влюбился. А Марию очаровало выражение светлых глаз Пьера, его улыбка, задумчивость и простота. Учёный сделал предложение, но был отвергнут – из-за неудачного опыта с предыдущим возлюбленным девушка потеряла доверие к мужчинам. Однако после долгих уговоров Кюри получил согласие. Далее они оба занялись исследованием радиации. Поскольку вскоре после свадьбы в семье появился ребёнок, Мария оставалась дома, чтобы приглядывать за дочкой, и проводила эксперименты, а Пьер читал лекции, чтобы содержать себя, супругу и ребёнка. Однако к тому моменту, когда Мария выделила дециграмм радия, они уже были в нищете. Но как только об открытии супругов узнал мир, они сразу стали знамениты и смогли выбраться из бедности.

Фото: instagram.com/nbyargu К сожалению, счастье длилось недолго. В 1903 году Мария и Пьер были удостоены Нобелевской премии по физике, а в 1906 году Кюри погиб в ДТП – попал под конный экипаж. Мария прожила ещё 28 лет, она осталась верна мужу и не имела отношений с другими мужчинами. Барак Обама Будущий 44 президент США встретил свою супругу в 27 лет. Обама стажировался в юридической фирме, где заниматься новичком было поручено Мишель Робинсон. Барак сразу влюбился в свою юную руководительницу, но девушка взаимностью не ответила.

Фото: instagram.com/barackobama Тогда Обама решил быть настойчивым и несколько месяцев уговаривал Мишель пойти с ним на свидание. А через пару лет было решено сыграть свадьбу. Когда яркие чувства любви немного успокоились, появились разногласия. Мишель любила порядок, а Барак разбрасывал носки. Супруга работала по графику, а супруг отправлялся спать за полночь. Но больше всего Мишель злилась на неопрятный внешний вид мужа. Когда появился второй ребёнок, и супруга будущего президента пошла в декрет, выяснилось, что зарплаты сенатора не хватает для того, чтобы содержать семью. Супруги были на грани развода, но серьёзно заболела их младшая дочь. Пока муж и жена ухаживали за дочкой, они увидели друг друга в новом свете. С этого момента Мишель поняла важность работы мужа, а Обама начал полагаться на жену.