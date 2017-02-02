Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram

Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram, выложив фото в нижнем белье и фате, на котором был виден уже весьма округлившийся живот.

Бейонсе, певица:

Мы хотели бы разделить нашу любовь и счастье. Мы благословлены дважды. Мы очень счастливы, что наша семья увеличится сразу на двух человек, и спасибо всем за добрые пожелания. – Семья Картеров

В 2012 году Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи (Шон Картер) впервые стали родителями – у пары родилась дочь Блю Айви Картер.