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Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram

02 февраля 2017 11:10
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Новости США. Американская певица Бейонсе

беременна во второй раз.

Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram, выложив фото в нижнем белье и фате, на котором был виден уже весьма округлившийся живот.

Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram-1

Фото: beyonce

Бейонсе, певица:
Мы хотели бы разделить нашу любовь и счастье. Мы благословлены дважды. Мы очень счастливы, что наша семья увеличится сразу на двух человек, и спасибо всем за добрые пожелания. – Семья Картеров

В 2012 году Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи (Шон Картер) впервые стали родителями – у пары родилась дочь Блю Айви Картер.

Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram-4

Бейонсе с дочерью

Публикация артистки уже побила рекорд Instagram и стала самой популярной в этой социальной сети. За 15 часов фото собрало более 7,5 миллионов лайков и более 372 тысяч комментариев, и цифры продолжают расти. Предыдущий рекорд принадлежал фотографии певицы Селены Гомес, которое она выложила летом 2016.

Бейонсе – одна из самых популярных мировых певиц. За свою карьеру она 20 раз получила престижную музыкальную премию «Грэмми» и более 50 раз была номинирована на нее, что является абсолютным рекордом. Журнал Billboard в 2011 году назвал певицу «Артистом тысячелетия».

Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram-7

Семья Картеров. Фото: beyonce

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Бейонсе # Джей Зи

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