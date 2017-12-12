«Виктория и Абдул» и еще 5 нескучных фильмов о жизни королей и королев

На этой неделе в прокат выходит интереснейшая картина – «Виктория и Абдул» Стивена Фрирза. Это красивый драматический (но не лишенный и комедийной составляющей) фильм об удивительной дружбе между престарелой королевой Викторией и ее юным фаворитом Абдулом Каримом. Молодой человек из Индии стал влиятельной персоной при британском дворе, ему завидовали, плели против него интриги, но никто кроме него не мог наполнить сердце королевы радостью.

«Виктория и Абдул». Фото: imdb.com

Королеву Викторию в фильме играет великая актриса Джуди Денч и для нее это далеко не первая роль монаршей особы. В Англии вообще очень любят снимать кино про своих королей и королев, ведь британская история – целый кладезь невероятных сюжетов о любви и ненависти, храбрости и трусости, благородных поступках и изобретательных интригах, которые испокон веков сопровождали правление монархов. Мы предлагаем вам несколько действительно интересных фильмов, в которых страсти английского королевского двора не оставят равнодушным ни одного зрителя.

«Виктория и Абдул». Фото: imdb.com

«Еще одна из рода Болейн» − Генрих VIII

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: WorldHistory

Генрих VIII был и остается ярчайшим королем в истории Англии. Его личность и достижения можно воспринимать по-разному, но его отношения с религией и шестью женами будоражат умы даже спустя пятьсот лет. Про жизнь Генриха было снято много фильмов и даже целый сериал «Тюдоры», охватывающий все правление монарха, но для нашей подборки мы решили выбрать только нескучные фильмы, поэтому вместо сорокачасового шоу предлагаем вашему вниманию фильм про короля и его вторую жену Анну Болейн. К «Еще одной из рода Болейн» можно предъявить претензии в исторической недостоверности, но делать этого совсем не хочется. Перед нами увлекательная картина о соперничестве двух сестер Анны и Марии за внимание Генриха VIII, разыгранная замечательными актерами. Сестер Болейн играют Натали Портман и Скарлетт Йоханссон, а короля – совсем не похожий на Генриха, но очень убедительный Эрик Бана. «Елизавета», «Золотой век» − Елизавета I

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: WorldHistory

Практически каждая уважающая себя британская актриса непременно играла Елизавету I (та же Джуди Денч получила за это роль «Оскар»), но больше всего зрителям полюбилась в этом образе австралийка Кейт Бланшетт. Роль в фильме «Елизавета» 1998 года стала для актрисы трамплином в карьеру, а спустя девять лет она снова сыграла королеву в «Золотом веке». Оба фильма очеловечивают героиню, но не очерняют при этом ее имени. Даже известный эпизод с Марией Стюарт преподносится весьма деликатно, не выставляя Елизавету в этой истории однозначной злодейкой. Такой подход идет картинам только на пользу и делает их самыми лучшими кинематографическими зарисовками о королеве, с которой Англия пережила лучшие времена в своей истории. «Молодая Виктория» −Виктория

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: NBM

«Виктория и Абдул», естественно, не первый фильм о королеве Виктории. Картин про нее было довольно много, в прошлом году о ее жизни и вовсе начали снимать сериал, но среди всех экранизаций мы хотим выделить ту, где Виктория не почтенная королева в годах, а еще совсем юная принцесса, которая только делает первые робкие шаги у власти. Эмили Блант великолепно сыграла принцессу, которой в возрасте 18 лет выпали честь и проклятие занять британский трон. Фильм освещает первые годы правления Виктории, попытки юной королевы выйти из-под контроля властного дяди и ее брак с принцем Альбертом. «Молодая Виктория» не только увлекательный, но и очень красивый фильм с невероятными костюмами, за которые он получил «Оскар». «МЫ. Верим в любовь» − Эдуард VIII

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: Love and History

Не самый известный британский король, зато самая невероятная история любви при британском дворе. Правнук королевы Виктории взошел на трон в январе 1936 года, но уже в декабре добровольно отрекся от престола из-за невозможности вступить в брак с разведенной американской Уоллис Симпсон. Эта история неоднократно упоминалась фоном в разных исторических фильмах («Король говорит!», «Корона»), но только в 2011 году певица Мадонна сняла картину, полностью посвященную Эдуарду и Уоллис. Их историю любви на экране разыгрывают Джеймс Д’Арси и Андреа Райзборо, но у фильма Мадонны есть и второе дно. Вторую главную героиню картины – девушку из нашего времени – играет Эбби Корниш. Она одержима историей Эдуарда и Уоллис и мечтает встретить такую же любовь, но вместо короля получает романтичного русского охранника Евгения Колпакова, удивительно достоверно сыгранного латиноамериканцем Оскаром Айзеком. «Корона» − Елизавета II

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: TIME