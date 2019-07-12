Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов

Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»? Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру этих маленьких актеров, восхищались их талантом. Но дети выросли и жизни их изменились. Кто-то продолжает играть, а кто-то закончил актерскую карьеру. 1. Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер) «Один дома» принес Маколею невероятный успех. Но продолжить карьеру у актера не получилось. Его агентом был отец, которого интересовали только гонорары сына. Часто мальчика приглашали на роли, но отец просил слишком большие суммы, поэтому на роль брали других детей.

Фото: instagram.com/_perpete_

Фото: instagram.com/culkamania

2. Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) Роль Гермионы стала первой актерской работой Эммы. До того, как ее утвердили на роль, девочка прошла 8 прослушиваний. Именно с «Гарри Поттера» началась звездная карьера девушки. На данный момент последний фильм, в котором снялась Эмма, вышел в 2019 и называется «Маленькие женщины». Кроме актерства Уотсон занимается и модельной карьерой. В 2005 снялась для обложки журнала Teen Vogue.

Фото: vk.com/empireofemmawatson

Фото: instagram.com/emmawatson

3. Руперт Гринт (Рон Уизли) Руперт был большим поклонником книги о «Гарри Поттере», а о начале кастинга узнал случайно: увидел в новостях на детском канале. После съемок в фильме мальчик стал невероятно популярен. Актер каждый год снимается в кино и сериалах.

Фото: instagram.com/grintrupert

Фото: instagram.com/grintrupert

4. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) Впервые мальчик проявил актерские способности в 5 лет в школьной постановке, а в 11 уже начал сниматься в «Гарри Поттере». Головокружительный успех нехорошо повлиял на актера: он начал злоупотреблять алкоголем, но вскоре бросил. Дэниел продолжает актерскую карьеру. В 2019 вышел фильм с его участием «Чудотворцы».

Фото: instagram.com/daniel9340

Фото: instagram.com/daniel9340

5. Алекса Вега (Кармен Кортес) В фильме «Дети шпионов» Алекса снялась в 13 лет. До этого девочка уже имела актерский опыт, но именно «Дети шпионов» принесли ей известность. Алекса снялась во всех 4 сериях, выполняла все трюки без каскадеров.

Фото: instagram.com/movieshealthesoul

Фото: instagram.com/vegaalexa/

6. Дэрил Сабара (Джуни) Дэрил начал сниматься с младенчества. Мальчику еще не было года, а он уже снялся в «Мерфи Браун». Роль Джуни стала прорывом в карьере Сабары. Последний фильм, в котором снялся актер вышел в 2013 и называется «Философы».

Фото: instagram.com/movieshealthesoul

Фото: instagram.com/darylsabara

7. Кристиан и Джозеф Казинсы (Брэдли и Стивен) Братья Кристиан и Джозеф запомнились зрителям по фильму «Няньки». Актерская карьера братьев закончилась в 1997. Сейчас об их жизни почти нечего не известно. Казинсы не ведут светскую жизнь, не появляются на публике.

Фото: instagram.com/nazad_v_90e_

Фото: facebook.com/Drkanglgabriel

Фото: facebook.com/joseph.cousins.9

8. Натали Портман (Матильда) В фильме «Леон» Натали сыграла свою первую главную роль, ей было 13 лет. С этого момента и началась актерская карьера Натали. Девушка каждый год снимается в фильмах. Еще Портман себя пробовала в качестве режиссера и сценариста.

Фото: instagram.com/fo.films

Фото: instagram.com/natalieportman