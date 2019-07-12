Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»? Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру этих маленьких актеров, восхищались их талантом. Но дети выросли и жизни их изменились. Кто-то продолжает играть, а кто-то закончил актерскую карьеру.
1. Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер)
«Один дома» принес Маколею невероятный успех. Но продолжить карьеру у актера не получилось. Его агентом был отец, которого интересовали только гонорары сына. Часто мальчика приглашали на роли, но отец просил слишком большие суммы, поэтому на роль брали других детей.
Фото: instagram.com/_perpete_
Фото: instagram.com/culkamania
2. Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)
Роль Гермионы стала первой актерской работой Эммы. До того, как ее утвердили на роль, девочка прошла 8 прослушиваний. Именно с «Гарри Поттера» началась звездная карьера девушки. На данный момент последний фильм, в котором снялась Эмма, вышел в 2019 и называется «Маленькие женщины». Кроме актерства Уотсон занимается и модельной карьерой. В 2005 снялась для обложки журнала Teen Vogue.
Фото: vk.com/empireofemmawatson
Фото: instagram.com/emmawatson
3. Руперт Гринт (Рон Уизли)
Руперт был большим поклонником книги о «Гарри Поттере», а о начале кастинга узнал случайно: увидел в новостях на детском канале. После съемок в фильме мальчик стал невероятно популярен. Актер каждый год снимается в кино и сериалах.
Фото: instagram.com/grintrupert
Фото: instagram.com/grintrupert
4. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)
Впервые мальчик проявил актерские способности в 5 лет в школьной постановке, а в 11 уже начал сниматься в «Гарри Поттере». Головокружительный успех нехорошо повлиял на актера: он начал злоупотреблять алкоголем, но вскоре бросил. Дэниел продолжает актерскую карьеру. В 2019 вышел фильм с его участием «Чудотворцы».
Фото: instagram.com/daniel9340
Фото: instagram.com/daniel9340
5. Алекса Вега (Кармен Кортес)
В фильме «Дети шпионов» Алекса снялась в 13 лет. До этого девочка уже имела актерский опыт, но именно «Дети шпионов» принесли ей известность. Алекса снялась во всех 4 сериях, выполняла все трюки без каскадеров.
Фото: instagram.com/movieshealthesoul
Фото: instagram.com/vegaalexa/
6. Дэрил Сабара (Джуни)
Дэрил начал сниматься с младенчества. Мальчику еще не было года, а он уже снялся в «Мерфи Браун». Роль Джуни стала прорывом в карьере Сабары. Последний фильм, в котором снялся актер вышел в 2013 и называется «Философы».
Фото: instagram.com/movieshealthesoul
Фото: instagram.com/darylsabara
7. Кристиан и Джозеф Казинсы (Брэдли и Стивен)
Братья Кристиан и Джозеф запомнились зрителям по фильму «Няньки». Актерская карьера братьев закончилась в 1997. Сейчас об их жизни почти нечего не известно. Казинсы не ведут светскую жизнь, не появляются на публике.
Фото: instagram.com/nazad_v_90e_
Фото: facebook.com/Drkanglgabriel
Фото: facebook.com/joseph.cousins.9
8. Натали Портман (Матильда)
В фильме «Леон» Натали сыграла свою первую главную роль, ей было 13 лет. С этого момента и началась актерская карьера Натали. Девушка каждый год снимается в фильмах. Еще Портман себя пробовала в качестве режиссера и сценариста.
Фото: instagram.com/fo.films
Фото: instagram.com/natalieportman
Согласитесь, всегда интересно смотреть на то, как растут дети. Ранее мы узнали, как изменились девушки, сыгравшие главные роли в сериале «Папины дочки».