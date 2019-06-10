Как «Беларусьфильм» помог в съёмках сериала «Чернобыль»: «Было отобрано огромное количество костюмов, около 2 000»

Нашумевший американский сериал «Чернобыль» снимался при содействии «Беларусьфильма». Как это сотрудничество происходило, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Юрий Игруша, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Американцы обратились к литовской компании, которая прекрасно знала «Беларусьфильм» и, в принципе, они их подрядчики. Они с нами вступили в переговоры, именно для этого фильма было отобрано огромное количество костюмов, около двух тысяч единиц вывезены в Литву, и всё там снималось, и вернулось обратно. Это происходило с июля по ноябрь.