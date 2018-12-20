Спустя 28 лет. Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Новости США. На днях вышел ролик, в котором Маколей Калкин повторил несколько самых запоминающихся сцен из популярного рождественского фильма «Один дома». Менее чем за сутки ролик посмотрели более пяти миллионов раз.
Новости США. На днях вышел ролик, в котором Маколей Калкин повторил несколько самых запоминающихся сцен из популярного рождественского фильма «Один дома». Менее чем за сутки ролик посмотрели более пяти миллионов раз.
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Google
Повзрослевший Кевин Маккаллистер всё так же радуется тому, что остался дома один, а хлопот у него стало гораздо меньше. Мало того, что не нужно создавать видимость присутствия дома семьи, так ещё все проблемы решает голосовой помощник Google.
Парень мимоходом просит пополнить его список покупок, напомнить почистить постельное бельё, снизить температуру и даже начать «Операцию Кевина». К слову, этой операцией он легко и непринуждённо избавился от потенциальных проблем в лице воришек.
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Google
Конечно, не обошлось без тёплых воспоминаний. В ролике играет та же композиция, что и в «Один дома», – The Drifters «White Christmas». Герой Калкина ест либо те же, либо похоже выглядящие чипсы. Также в привычном для себя стиле он отвечает доставщику пиццы при помощи фильма: «сдачу оставь себе».
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Google
Ещё одним забавным моментом стали прыжки на кровати. В этот раз в силу возраста развлечение закончилось кряхтением из-за болей в спине.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Google
Пользователи соцсетей восторженно отозвались о ролике и поблагодарили авторов за возвращение им всеми любимого персонажа.
Напомним, фильм «Один дома» вышел в 1990 году. С тех пор многое изменилось, в том числе и актёры.
Как выглядят исполнители ролей популярного кино сегодня можно посмотреть здесь.