Спустя 28 лет. Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Новости США. На днях вышел ролик , в котором Маколей Калкин повторил несколько самых запоминающихся сцен из популярного рождественского фильма «Один дома». Менее чем за сутки ролик посмотрели более пяти миллионов раз.

Повзрослевший Кевин Маккаллистер всё так же радуется тому, что остался дома один, а хлопот у него стало гораздо меньше. Мало того, что не нужно создавать видимость присутствия дома семьи, так ещё все проблемы решает голосовой помощник Google.

Парень мимоходом просит пополнить его список покупок, напомнить почистить постельное бельё, снизить температуру и даже начать «Операцию Кевина». К слову, этой операцией он легко и непринуждённо избавился от потенциальных проблем в лице воришек.

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