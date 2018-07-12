Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»

«Папины дочки» – один из самых популярных российских комедийных телесериалов. Съемки ситкома начались в 2007 году, всего отсняли 20 сезонов. Героини сериала очень полюбились зрителю: каждую серию с нетерпением ждали не только взрослые, но и дети. А чем сейчас занимаются актеры, популярность к которым пришла после выхода сериала, как изменилась их жизнь? Расскажем и покажем прямо сейчас. Маша Васнецова

Роль красотки Маши Васнецовой досталась Мирославе Карпович, и именно эта роль и принесла девушке огромную популярность. Маша – старшая дочь психотерапевта Сергея Васнецова. По задумке режиссеров ей 17 лет, на момент съемок актрисе уже был 21 год, однако это не помешало Мирославе, ведь девушка очень миниатюрная. Критики отмечают, что актриса отлично справилась с ролью, она выглядела в этом образе всегда естественно. После того, как сериал закончился, девушке стали часто предлагать роли в кино. Кроме этого, она играет в театре, участвует в телевизионных съемках, снималась в рекламе и клипах. В 2008 актриса попала в рейтинг самых сексуальных женщин России.



Источник фото: кадр из сериала



Источник фото: instagram.com/slava_karpovich

Даша Васнецова Все отлично помнят гота Дашу. На эту роль была приглашена Анастасия Сиваева. До съемок ситкома у девушки уже был опыт, она снималась в некоторых эпизодах в фильмах, а также в детском журнале «Ералаш». Сама девушка не раз рассказывала, что ее характер совсем не похож на характер ее героини, поэтому она и согласилась на роль, хотела попробовать что-то новое. Кстати, актриса дважды поступала в театральный вуз и дважды провалила экзамены. Все получилось только с третьей попытки. Популярность не вскружила ей голову: когда узнают на улицах, актриса чувствует себя неуютно, поэтому в метро всегда надевает очки. После того, как ситком закончился, девушка участвовала в телевизионных съемках, снялась еще в нескольких фильмах.

Источник фото: кадр из сериала

Источник фото: instagram.com/sivaeva

12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» Женя Васнецова Карьера Даши Мельниковой развивается стремительнее, чем у ее коллеги, Анастасии Сиваевой. В сериале Дарье досталась роль пацанки, но это не помешало девушке обзавестись множеством фанатов. После роли в ситкоме «Папины дочки» девушку стали часто приглашать на съемки в фильмы и сериалы. Так на съемочной площадке «Готер» девушка познакомилась с будущим мужем. Им оказался Артур Смолянинов. В 2013 пара сыграла свадьбу. А в 2015 у них родился сын. Сейчас Дарья продолжает сниматься в фильмах. Последней ее работой на данный момент является фильм «Крепкая броня».



Источник фото: кадр из сериала

Источник фото: instagram.com/melnikovadsh

Галина Сергеевна Васнецова Успех Лизе Арзамасовой принесла роль вундеркинда Галины Сергеевны. В сериале у актрисы роль угрюмой заучки, хотя на самом деле девушка очень женственная. Сейчас Лиза играет в театре, но это не мешает ей сниматься в фильмах и сериалах. Свою актерскую карьеру девушка начала еще в четыре года. Сейчас участвует и в телешоу. В 2010 принимала участие в проекте «Лед и пламень», где выступала в паре с Максимом Стависким. В 2017 году стала лицом канала СТС Love.

Источник фото: кадр из сериала

Источник фото: instagram.com/liza_arzamasova

Пуговка Пуговка – самая младшая дочь Сергея Васнецова. На съемочную площадку малышку Катю Старшову в 5 лет привела бабушка, которая ежедневно следила, чтобы девочка не переутомлялась на съемках, а когда пошла в школу – делала уроки вовремя. Съемки длились 6 лет, Катя успела стать подростком. Сейчас девушке 16, она мечтает стать фигуристкой, ведь родилась в семье фигуристов. Пока не участвует в съемках фильмов и сериалов, но частенько появляется в некоторых телешоу.

Источник фото: кадр из сериала



Источник фото: instagram.com/ekstarshova

Сергей Васнецов А что же известно о многодетном папе? В 2007 Андрею Леонову предложили роль Сергея Васнецова, после этого актер стал чувствовать себя настоящей знаменитостью. После съемок актер получил украинскую премию «Телезвезда» и награду в России «ТЭФИ». Сейчас снимается в фильмах и сериалах. В 2011 женился во второй раз, его избранницей стала Анастасия Тарасова, у пары двое детей. На данный момент последняя работа актера – это фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Источник фото: кадр из сериала

Источник фото: скриншот из фильма «Мой парень ангел»

Василий Федотов («Аллигатор»)

На роль «Аллигатора» утвердили Александра Олешко. Карьера актера началась именно с театра. Он работал в Театре Сатиры, а потом перешел в театр «Современник». В сериалах играл небольшие роли. Персонаж ситкома «Папины дочки» очень импонировал Александру, поэтому работа приносила только положительные эмоции. Сериал сделал его популярным, но как говорит сам актер, важных ролей он еще не сыграл. Создал успешную карьеру на телевидении. Вел такие передачи как «Домашние сказки», «Алфавит», «Минута славы». Сейчас продолжает актерскую карьеру, снимается в фильмах и сериалах. В 2017 снялся для комедийного сериала «Воронины».



Источник фото: кадр из сериала



Источник фото: instagram.com/oleshkoaleksandr

Илья Полежайкин Илью Полежайкина сыграл Михаил Казаков. Творческая карьера актера началась с детского журнала «Ералаш». Зрителям настолько понравилась роль Михаила, что когда его встречают на улице, до сих пор называют Полежайкиным. После того, как съемки сериала закончились, Казаков снялся еще в нескольких фильмах, а сейчас занимается бизнесом. В Твери открыл магазин одежды.

Источник фото: кадр из сериала



Источник фото: instagram.com/kazakovfly

Секретарь Тамара

До роли в сериале «Папины дочки» Татьяна Орлова была уже достаточно известной актрисой и снималась во многих фильмах. Однако роль секретаря Тамары сделала женщину еще более популярной, а предложения о съемках стали поступать в 2 раза чаще. Татьяне близок жанр комедии, поэтому у актрисы преобладают комедийные роли. В этом году Татьяна Орлова уже успела сняться в 9 фильмах, а также продолжает играть в театре.



Источник фото: кадр из сериала

Источник фото: кадр из сериала «Красная королева»

Вениамин Васильев («Веник») Роль Веника (влюбленного в Дашу Васнецову) сыграл Филипп Бледный. До «Папиных дочек» у него уже был опыт съемок в сериалах. Однако после выхода сериала актер отметил, что именно здесь он приобрел неоценимый опыт. Сейчас Филипп играет в театре Станиславского, снимается в сериалах, часто участвует в телевизионных съемках, а также занимается озвучкой фильмов.