Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов
Новости США. Эмма Уотсон и Майлз Теллер упустили роли в мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» из-за своих высоких запросов, сообщает The New York Post.
Эти роли достались Райану Гослингу и Эмме Стоун, которые получили за их исполнение «Золотой глобус». Сам фильм установил рекорд по количеству номинаций на премию «Оскар» –
картина имеет шанс получить награду в 14 категориях.
Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Ленд». Фото: Dale Robinette
Голливудские инсайдеры заявляют, что актеры не приняли участие в этом проекте из-за того, что
были «слишком требовательны».
По некоторым сведениям, Теллеру, который играл главную роль в предыдущем проекте Шазелла – музыкальной драме «Одержимость», «предложили 4 миллиона долларов за роль в «Ла-Ла Ленде, но он хотел 6 миллионов». А Уотсон
«начала ставить сумасшедшие условия,
например, чтобы репетиции фильма проходили в Лондоне» (хотя весь сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе).
Майлз Теллер в фильме «Одержимость». Фото: Daniel McFadden
По другим сведениям, актриса не смогла сниматься в мюзикле из-за участия в новой адаптации классики Диснея – фильме «Красавица и чудовище».
Сейчас оба актера, по словам источников, «в ярости» из-за того, что упустили такое выгодное предложение. Когда фильм приобрел мировой успех и множество наград, то актеры начали «искать виноватых».
Эмма Уотсон в фильме «Красавица и чудовище». Фото: Laurie Sparham
По информации Daily Mail Online, официально оба актера не комментировали данные сведения, но в своем микроблоге
Майлз Теллер написал, что не согласен с публикациями в СМИ,
потому что «репортеры подают все наоборот».
Сколько «Оскаров» получит мюзикл, узнаем 26 февраля в день церемонии. До «Ла-Ла Ленда» столько номинаций было только дважды – у драмы 1950 года «Все о Еве» и фильма-катастрофы 1997 года «Титаник».
Автор: Шкет Елизавета