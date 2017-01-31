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Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов

31 января 2017 09:20
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Новости США. Эмма Уотсон и Майлз Теллер упустили роли в мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» из-за своих высоких запросов, сообщает The New York Post.

Эти роли достались Райану Гослингу и Эмме Стоун, которые получили за их исполнение «Золотой глобус». Сам фильм установил рекорд по количеству номинаций на премию «Оскар» –

картина имеет шанс получить награду в 14 категориях.

Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов-1

Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Ленд». Фото: Dale Robinette

Голливудские инсайдеры заявляют, что актеры не приняли участие в этом проекте из-за того, что

были «слишком требовательны».

По некоторым сведениям, Теллеру, который играл главную роль в предыдущем проекте Шазелла – музыкальной драме «Одержимость», «предложили 4 миллиона долларов за роль в «Ла-Ла Ленде, но он хотел 6 миллионов». А Уотсон

«начала ставить сумасшедшие условия,

например, чтобы репетиции фильма проходили в Лондоне» (хотя весь сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе).

Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов-4

Майлз Теллер в фильме «Одержимость». Фото: Daniel McFadden

По другим сведениям, актриса не смогла сниматься в мюзикле из-за участия в новой адаптации классики Диснея – фильме «Красавица и чудовище».

Сейчас оба актера, по словам источников, «в ярости» из-за того, что упустили такое выгодное предложение. Когда фильм приобрел мировой успех и множество наград, то актеры начали «искать виноватых».

Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов-7

Эмма Уотсон в фильме «Красавица и чудовище». Фото: Laurie Sparham

По информации Daily Mail Online, официально оба актера не комментировали данные сведения, но в своем микроблоге

Майлз Теллер написал, что не согласен с публикациями в СМИ,

потому что «репортеры подают все наоборот».

Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов-10

Сколько «Оскаров» получит мюзикл, узнаем 26 февраля в день церемонии. До «Ла-Ла Ленда» столько номинаций было только дважды – у драмы 1950 года «Все о Еве» и фильма-катастрофы 1997 года «Титаник».

Автор: Шкет Елизавета

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