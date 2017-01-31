Эмма Уотсон потеряла главную роль в «Ла-Ла Ленде» из-за своих высоких запросов

Эти роли достались Райану Гослингу и Эмме Стоун, которые получили за их исполнение «Золотой глобус». Сам фильм установил рекорд по количеству номинаций на премию «Оскар» –

Новости США. Эмма Уотсон и Майлз Теллер упустили роли в мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» из-за своих высоких запросов, сообщает The New York Post.

Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Ленд». Фото: Dale Robinette

Голливудские инсайдеры заявляют, что актеры не приняли участие в этом проекте из-за того, что

были «слишком требовательны».

По некоторым сведениям, Теллеру, который играл главную роль в предыдущем проекте Шазелла – музыкальной драме «Одержимость», «предложили 4 миллиона долларов за роль в «Ла-Ла Ленде, но он хотел 6 миллионов». А Уотсон

«начала ставить сумасшедшие условия,

например, чтобы репетиции фильма проходили в Лондоне» (хотя весь сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе).