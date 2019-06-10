Как снимают фильм о Янке Купале: в главной роли – латыш, в эпизоде – Цеслер

«Беларусьфильм» показал трейлер своего самого масштабного проекта 2019 года. Речь идёт о фильме Владимира Янковского «Купала». До конца июня съёмочный процесс этого фильма завершится. Как «Беларусьфильм» помог в съёмках сериала «Чернобыль»: «Было отобрано огромное количество костюмов, около 2 000» Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Юрий Игруша. Как пришла идея создать фильм о Янке Купале? Юрий Игруша, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

В основу лёг сценарий Алёны Калиновой, который уже целый ряд лет рассматривался, и министерство культуры, наконец, приняло решение запустить этот проект.

Удалось ли все линии жизни классика осветить? Удалось ли найти что-то неизвестное читателю и показать? Юрий Игруша:

Судьба Янки Купалы – это очень драматическая судьба и это судьба поэта на фоне большого количества эпохальных событий того времени, это и Первая мировая война, и целый ряд событий охвачен. И поэтому как менялась, как трансформировалась личность поэта – об этом и кино, потому что человек, особенно поэт, переживает судьбу своей страны больше, наверное, чем просто человек, он это пропускает через себя, через свои стихи. И поэтому это кино, конечно, драматическое, тесно связанное с событиями нашей страны.

Где проходили съёмки? Юрий Игруша:

Съёмки основные были, конечно, в Беларуси. Фильм охватывает, почему он так долго снимается, все поры года. Судьба поэта была связана с Санкт-Петербургом, с Москвой, с Вильнюсом – там тоже происходили съёмки.

Почему на роль национального героя выбран латышский актёр? Юрий Игруша:

Во-первых, конечно, это право режиссёра, потому что Владимир Янковский очень пунктуальный, очень требовательный в этом плане человек. Через кастинг было проведено такое количество актеров, что вам не передать! Он искал образ, который соответствует его представлению о Купале – поэте и непростом человеке.

Был найден актёр. У него белорусские корни, его отец из Беларуси и он очень любит Беларусь. Актёр рижского театра Николай Шостак. Причём это человек, который ещё скоро будет представлен широкой публике, пока не закончен фильм, мы стараемся его не беспокоить. Но это очень харизматичный светлый актёр и, мало того, он играет разные возрасты Купалы. Это было самое сложное – так перевоплощаться, что поразительно!

Какие артисты ещё снимались в фильме? Юрий Игруша:

На сегодня это порядка 100 персонажей, наверное. Причём мы увидим в эпизодах очень много знакомых нам всех людей. Скажу по секрету, даже Владимир Цеслер будет играть в эпизоде. Поэтому, наверное, сложнее называть тех актеров, которые не приняли участие, потому что очень много было желающих, все хотели в эпохальном таком фильме сыграть, поэтому все актёры приняли участие очень достойно. Вероника Пляшкевич, Оксана Лесная, Сергей Чекерес – все известные наши фамилии актёров приняли участие.