«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»

Новости Беларуси. 8 мая в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение» выступит представитель Беларуси – Alekseev. Музыкант исполнит песню «Forever» («Навсегда»). Ранее артист неоднократно заявлял, что не планирует принимать участие в «Евровидении», но накануне конкурса в 2018 году он рассказал, что «почувствовал в себе силы побороться за победу в этом конкурсе». Певец отметил, что он и его команда привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их.

Фото: eurovision.tv

Alekseev – это творческий псевдоним Никиты Алексеева. Музыканту – 24 года. Он родился в Киеве. Исполнитель в интервью рассказывал удивительную и трогательную историю происхождения своей фамилии. Никита Алексеев:

Мой дедушка, когда воевал, боевой товарищ спас его от смертельного ранения. И сам погиб при этом. Этого человека звали Владимир Алексеев. И вот в память о нём дедушка взял его имя и фамилию, и стал Владимиром Алексеевым. И до сих пор наша семья носит эту фамилию. И я безумно горжусь, что и проект мой тоже обрёл такое название.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

В детстве летом юный Никита ездил в Испанию, чтобы учить язык. Там у него была семья, которая принимала его в стране. С ними музыкант не виделся 16 лет, но в апреле 2018 года долгожданная встреча состоялась. Алексеев для этого приехал в Испанию. Alekseev о приёмной семье в Испании: «Мы не общались 16 лет. Я звонил по Skype и они не могли сдерживать слёз»

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

«6 лет подряд в детстве я проводил целое лето с этой прекрасной семьей, в Испании, в маленьком городке Мула. Мы не виделись 16 долгих лет, но я до сих пор помню на вкус фирменную пасту мамы Пепы и вечер, когда мы с папой Фернандо запускали фейерверки с крыши нашего дома, а еще cвои чувства в момент, когда они предложили остаться у них навсегда».

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

«Вот я и прибыл в Испанию, в родной городок детства – Мула. Жду нашей встречи... Мама Пепа! Папа Фернандо! Этой встречи я ждал долгих 16 лет». Популярность пришла к артисту после участие в телепроекте «Голос Украины». Его наставником была популярная певица Ани Лорак, которая помогла начинающему артисту снять клип на песню «Все успеть». Первым хитом артиста стала песня «А я пливу», которую написала Ирина Билык. «Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

После этого популярность музыканта начала расти. Настоящими хитами стали композиции «Снов осколки», «Пьяное солнце», «Чувствую душой», «Навсегда». Музыкального образования у Никиты Алексеева нет, однако он делает все, чтобы восполнить этот пробел. Он окончил университет по специальности маркетинг, некоторое время работал по профилю, но это музыканту совершенно не понравилось. Он отметил, что если бы работал по специальности, то «был бы несчастным человеком».

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

В феврале нынешнего года Alekseev победил в белорусском национальном отборе на «Евровидение» с композицией «Forever». По словам музыканта, перед конкурсом «песня сама нас выбрала. Когда нас спрашивали про «Евровидение», мы отшучивались на эту тему, я себя не представлял на этом конкурсе. Но как только я услышал песню «Forever», я сразу же понял, что она должна быть исполнена на конкурсе. Поэтому песня стала главной причиной». «Украина, Беларусь и Норвегия в гармоничном сочетании». Рыбак сыграл кавер на конкурсную песню Alekseev

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Перед конкурсом с Никитой Алексеевым занимается педагог по вокалу из Кипра – Алекс Панаи, который часто сотрудничает с белорусской делегацией на «Евровидении».

Фото: instagram.com/alxpanayi

Alekseev верит в магию чисел и те знаки, которые связаны с ней. Alekseev:

Верю в магию чисел. 8 мая я выступлю на «Евровидении» под номером 8. В моей фамилии Alekseev и в названии города Лиссабон – по 8 букв, а мой день рождения 18 мая. Песню «Forever» можно трактовать, как знак бесконечности – перевёрнутую восьмёрку. Что-то в этом есть, как думаете? На сцене Никита Алексеев будет петь на алом фоне. На его спине будут розы, а также роза будет находиться в руке. Номер артиста назвали «драматичным». Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Певец отмечает, что счастье «в каждой минуте любимого дела» и «путешествиях в новые страны благодаря музыке». С большой теплотой и любовью музыкант относится к своим поклонникам и зрителям, которые поддерживают его. Никита Алексеев:

Да, я знаю, что я не попаду во все города планеты, но я верю, что могу проникнуть в сердце каждого, кому мои песни помогают дышать и чувствовать. Я знаю, что не все смогут увидеть меня, но я пою всегда адресно, от чистого сердца. В эти минуты на сцене или в студии я переполнен любовью и преданностью к вам. Я не смогу ответить на каждое письмо, прокомментировать каждый пост, но мое сердце такое большое, что способно согреть всех своей жаждой любви к вам, мои преданные поклонники. Если бы вы только знали, как изменили мою жизнь, повернув ее русло на 180 градусов. Что бы ни случилось дальше, я всегда буду помнить, что именно вы выбрали мои песни, вы заставили их крутить по радио, вы приглашаете меня в свои города, вы делаете меня счастливым. Вы – это мой смысл!

Фото: instagram.com/alekseev_officiel