Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20

После первых репетиций участников песенного конкурса «Евровидение-2018» букмекеры изменили свои прогнозы. Александр Рыбак поднялся в рейтинге. Также среди фаворитов конкурса представители Франции, Болгарии и Эстонии. Оперная дива. Факты о представительнице Эстонии на «Евровидении» Элине Нечаевой, ее увлечениях и мечтах

Фото: eurovisionworld.com

Если ещё в конце апреля Рыбак был на седьмом месте, то после репетиции он взлетел на второе. Некоторые даже считают, что представитель Норвегии более вероятный победитель, чем представительница Израиля Нетта Барзилай, которая сейчас на первом месте. Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне

Фото: instagram.com/rybakofficial

Полуфинал «Евровидения» начнётся только восьмого мая, но уже сейчас букмекеры невысоко оценивают шансы Alekseev. До первой репетиции представитель Беларуси, по оценкам букмекеров, находился на 18 месте. Теперь он опустился на 20 место. Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

А вот Нетта Барзилай надёжно закрепилась на первом месте. Люди отмечают мощную энергетику певицы и считают, что в следующем году «Евровидение» будет проходить в Израиле. Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Фото: instagram.com/nettabarzi