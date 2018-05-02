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Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20

02 мая 2018 14:52
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После первых репетиций участников песенного конкурса «Евровидение-2018» букмекеры изменили свои прогнозы.  

Александр Рыбак поднялся в рейтинге. Также среди фаворитов конкурса представители Франции, Болгарии и Эстонии.  

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Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20-1

Фото: eurovisionworld.com  

Если ещё в конце апреля Рыбак был на седьмом месте, то после репетиции он взлетел на второе. Некоторые даже считают, что представитель Норвегии более вероятный победитель, чем представительница Израиля Нетта Барзилай, которая сейчас на первом месте.  

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Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20-4

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Полуфинал «Евровидения» начнётся только восьмого мая, но уже сейчас букмекеры невысоко оценивают шансы Alekseev. До первой репетиции представитель Беларуси, по оценкам букмекеров, находился на 18 месте. Теперь он опустился на 20 место.  

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Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20-7

Фото: instagram.com/alekseev_officiel  

А вот Нетта Барзилай надёжно закрепилась на первом месте. Люди отмечают мощную энергетику певицы и считают, что в следующем году «Евровидение» будет проходить в Израиле.  

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Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20-10

Фото: instagram.com/nettabarzi  

По оценкам букмекеров, представители наших соседей из Украины и России занимают 17 и 25 места соответственно. От Украины выступит Melovin, а от России – Юлия Самойлова.  

Девушка представит свою композицию 10 мая во втором полуфинале. 

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# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Alekseev # Александр Рыбак # Нетта Барзилай # Элина Нечаева # Melovin # Юлия Самойлова

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