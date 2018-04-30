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Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

30 апреля 2018 07:26
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Новости Беларуси. Вечером 29 апреля прошла первая репетиция представителя Беларуси на сцене конкурса песни «Евровидение-2018». Выступление длилось 30 минут.  

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне-1

Фото: eurovision.tv  

Alekseev пел на алом фоне с розой в руке и розами на спине. Его репетиция сопровождалась танцем балерины. На странице «Евровидения» в Twitter выступление представителя Беларуси назвали «очень драматичным».  

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне-4

Фото: eurovision.tv  

«Огромная сцена и большой опыт для меня. Хороший звук. Думаю, я буду помнить этот день», – кратко прокомментировал первую репетицию в Лиссабоне Alekseev.  

Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»  

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне-7

Фото: eurovision.tv  

А вот поклонники певца были более многословны (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Никита! Я от всего сердца желаю тебе удачи! Это так волшебно! Уверенна ты всех затмишь своим невероятным голосом, покоришь своей искренностью! У тебя будет самый красивый номер! Знай что в тебя верят и переживают за тебя всем сердцем»,  

«В топах на Ютубе ты на последних позициях за 1 день репетиций»,  

На конкурсе «Евровидение» изменились правила подсчета голосов от жюри  

«Горжусь тобой! Молодец! Шикарное выступление было на репетиции! Невероятные исполнение и номер. Невероятный ты»,  

«Что у него там на спине?»,  

«Отличное выступление и замечательная задумка. Главное все сделать гармонично в трансляции».  

Как сообщает ESCXTRA.com, когда репетиция завершилась, были опрошены 35 представителей прессы. Они должны были выбрать трёх участников и поставить им баллы. 5 баллов лучшему, 3 балла – второму, 1 балл – третьему. По результатам их голосования 1 место получила Литва, Беларусь на 9 месте.  

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне-10

Фото: escxtra.com  

По мнению букмекеров, на победу претендует представительница Израиля Нетта Барзилай. Согласно их прогнозам, Alekseev на 18 месте.  

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне  

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне-13

Фото: скриншот с сайта eurovisionworld.com  

Вторая индивидуальная репетиция представителя Беларуси состоится 3 мая. Она будет длиться 20 минут. В полуфинале Alekseev выступит восьмым 8 мая.  

# калейдоскоп # Евровидение 2018 # Alekseev # Нетта Барзилай

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