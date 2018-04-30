Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

Alekseev пел на алом фоне с розой в руке и розами на спине. Его репетиция сопровождалась танцем балерины. На странице «Евровидения» в Twitter выступление представителя Беларуси назвали «очень драматичным».

«Огромная сцена и большой опыт для меня. Хороший звук. Думаю, я буду помнить этот день», – кратко прокомментировал первую репетицию в Лиссабоне Alekseev.

А вот поклонники певца были более многословны (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Никита! Я от всего сердца желаю тебе удачи! Это так волшебно! Уверенна ты всех затмишь своим невероятным голосом, покоришь своей искренностью! У тебя будет самый красивый номер! Знай что в тебя верят и переживают за тебя всем сердцем»,

«В топах на Ютубе ты на последних позициях за 1 день репетиций»,

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«Горжусь тобой! Молодец! Шикарное выступление было на репетиции! Невероятные исполнение и номер. Невероятный ты»,

«Что у него там на спине?»,

«Отличное выступление и замечательная задумка. Главное все сделать гармонично в трансляции».

Как сообщает ESCXTRA.com, когда репетиция завершилась, были опрошены 35 представителей прессы. Они должны были выбрать трёх участников и поставить им баллы. 5 баллов лучшему, 3 балла – второму, 1 балл – третьему. По результатам их голосования 1 место получила Литва, Беларусь на 9 месте.