Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

Новости Беларуси. Вечером 29 апреля прошла первая репетиция представителя Беларуси на сцене конкурса песни «Евровидение-2018». Выступление длилось 30 минут.
Новости Беларуси. Вечером 29 апреля прошла первая репетиция представителя Беларуси на сцене конкурса песни «Евровидение-2018». Выступление длилось 30 минут.
Фото: eurovision.tv
Alekseev пел на алом фоне с розой в руке и розами на спине. Его репетиция сопровождалась танцем балерины. На странице «Евровидения» в Twitter выступление представителя Беларуси назвали «очень драматичным».
Фото: eurovision.tv
«Огромная сцена и большой опыт для меня. Хороший звук. Думаю, я буду помнить этот день», – кратко прокомментировал первую репетицию в Лиссабоне Alekseev.
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Фото: eurovision.tv
А вот поклонники певца были более многословны (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Никита! Я от всего сердца желаю тебе удачи! Это так волшебно! Уверенна ты всех затмишь своим невероятным голосом, покоришь своей искренностью! У тебя будет самый красивый номер! Знай что в тебя верят и переживают за тебя всем сердцем»,
«В топах на Ютубе ты на последних позициях за 1 день репетиций»,
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«Горжусь тобой! Молодец! Шикарное выступление было на репетиции! Невероятные исполнение и номер. Невероятный ты»,
«Что у него там на спине?»,
«Отличное выступление и замечательная задумка. Главное все сделать гармонично в трансляции».
Как сообщает ESCXTRA.com, когда репетиция завершилась, были опрошены 35 представителей прессы. Они должны были выбрать трёх участников и поставить им баллы. 5 баллов лучшему, 3 балла – второму, 1 балл – третьему. По результатам их голосования 1 место получила Литва, Беларусь на 9 месте.
Фото: escxtra.com
По мнению букмекеров, на победу претендует представительница Израиля Нетта Барзилай. Согласно их прогнозам, Alekseev на 18 месте.
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Фото: скриншот с сайта eurovisionworld.com
Вторая индивидуальная репетиция представителя Беларуси состоится 3 мая. Она будет длиться 20 минут. В полуфинале Alekseev выступит восьмым 8 мая.