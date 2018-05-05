Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт
Новости Беларуси. 4 мая в Минске завершился конкурс «Мисс Беларусь-2018». Победительницей стала 20-летняя Мария Василевич.
На конкурсе красоты присутствовало множество медийных персон.
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Среди них были хорошо известные белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.
«Красавицы на конкурсе красоты», – написала в Instagram Алимбекова.
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Фото: instagram.com/dinarochka.a
Посетили «Мисс Беларусь-2018» и Александр Глеб с супругой Светланой Губаревич. Более того, в конкурсе участвовала падчерица знаменитого футболиста 19-летняя Анастасия Губаревич.
«Моя любимая девочка, моя гордость, мое счастье и радость! Сегодня особенный день в твоей жизни! Как бы сегодня не завершился конкурс, ты для нас уже победительница, как и другие 29 участниц!», – болела за дочь Светлана.
Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»
Фото: instagram.com/svetlgleb
Специальными гостями шоу была семейная пара музыкантов – Наталья Подольская и Владимир Пресняков. В беседе с корреспондентом СТВ певец рассказал, что красоту белорусскую оценивает по жене (здесь подробности).
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Сама Наталья тоже прокомментировала свой приезд на конкурс.
«Сегодня я на своей родине в Беларуси! Будем выбирать самую красивую», – написала Подольская в Instagram.
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
По итогам конкурса победительницей стала минчанка Мария Василевич.
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