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Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт

05 мая 2018 10:53
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Новости Беларуси. 4 мая в Минске завершился конкурс «Мисс Беларусь-2018». Победительницей стала 20-летняя Мария Василевич.  

На конкурсе красоты присутствовало множество медийных персон.  

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Среди них были хорошо известные белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.  

«Красавицы на конкурсе красоты», – написала в Instagram Алимбекова.  

Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж  

Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт-1

Фото: instagram.com/dinarochka.a  

Посетили «Мисс Беларусь-2018» и Александр Глеб с супругой Светланой Губаревич. Более того, в конкурсе участвовала падчерица знаменитого футболиста 19-летняя Анастасия Губаревич.  

«Моя любимая девочка, моя гордость, мое счастье и радость! Сегодня особенный день в твоей жизни! Как бы сегодня не завершился конкурс, ты для нас уже победительница, как и другие 29 участниц!», – болела за дочь Светлана.  

Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»  

Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт-4

Фото: instagram.com/svetlgleb  

Специальными гостями шоу была семейная пара музыкантов – Наталья Подольская и Владимир Пресняков. В беседе с корреспондентом СТВ певец рассказал, что красоту белорусскую оценивает по жене (здесь подробности). 

Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт-7

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya  

Сама Наталья тоже прокомментировала свой приезд на конкурс.  

«Сегодня я на своей родине в Беларуси! Будем выбирать самую красивую», – написала Подольская в Instagram.  

Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт-10

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya  

По итогам конкурса победительницей стала минчанка Мария Василевич. 

Больше фактов о красавице читайте здесь.   

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