Олимпийские чемпионки Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и другие персоны на «Мисс Беларусь-2018». Фотофакт

Среди них были хорошо известные белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Посетили «Мисс Беларусь-2018» и Александр Глеб с супругой Светланой Губаревич. Более того, в конкурсе участвовала падчерица знаменитого футболиста 19-летняя Анастасия Губаревич.

«Моя любимая девочка, моя гордость, мое счастье и радость! Сегодня особенный день в твоей жизни! Как бы сегодня не завершился конкурс, ты для нас уже победительница, как и другие 29 участниц!», – болела за дочь Светлана.

Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»