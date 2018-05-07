«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки

Вечером 6 мая в Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Евровидение».
Красную дорожку заменили на синюю для соответствия теме конкурса – океан. По дорожке прошлись делегации из 43 стран, которые примут участие в песенном конкурсе в этом году.
Завтра – 8 мая – состоится первый полуфинал, 10 мая – второй. 12 мая мир узнает имя победителя конкурса «Евровидение».
Фото: instagram.com/eurovision
Основными претендентами на первое место букмекеры называют Израиль, Норвегию, Эстонию.
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Участник от Беларуси – певец ALEKSEEV – с композицией «Forever» споет в первом полуфинале под номером 8. Представительница России Юлия Самойлова выступит под номером 6 во втором полуфинале.
Незадолго до конкурса жюри изменило правило подсчета голосов – здесь подробнее.