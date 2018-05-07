«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки

Вечером 6 мая в Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Евровидение».

Красную дорожку заменили на синюю для соответствия теме конкурса – океан. По дорожке прошлись делегации из 43 стран, которые примут участие в песенном конкурсе в этом году.

Завтра – 8 мая – состоится первый полуфинал, 10 мая – второй. 12 мая мир узнает имя победителя конкурса «Евровидение».