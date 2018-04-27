Оперная дива. Факты о представительнице Эстонии на «Евровидении» Элине Нечаевой, ее увлечениях и мечтах

Новости Эстонии. В первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение» выступит представительница Эстонии – Элина Нечаева. Девушка исполнит песню на итальянском языке «La Forza», что в переводе означает «сила». Исполнительница одержала победу на национальном отборе с серьезным отрывом от других участников. Букмекеры называют Нечаеву одной из фавориток конкурса, наряду с представителями Израиля и Чехии. Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Элине Нечаевой – 26 лет. Она родилась в Таллине в музыкальной семье. Именно благодаря ей у девушки появилась любовь к классической музыке. В четыре года девочка начала петь в детском хоре, а уже через десять лет 14-летняя Элина решила серьезно заниматься вокалом. Девушка отдала предпочтение оперному искусству. По ее словам, на это повлияла Анна Нетребко, которая стала примером для подражания и настоящим кумиром.

Фото: instagram.com/elinanechayeva

За плечами Элины Нечаевой множество музыкальных конкурсов, где она проявляла себя и занимала высокое место. Однако конкурс такого формата как «Евровидение» для Элины является первым. Элина Нечаева (в интервью программе «Дозорцев на ночь» на телеканале ETV Pluss):

Я участвую в конкурсах, которые предназначены для оперных певцов, где музыка серьезная, авторы классические – Моцарт, Пуччини, Верди. Мне нравится участвовать в конкурсах, это мотивирует быть лучше, всегда в замечательной форме – как у спортсменов.

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Сейчас девушка является солисткой Эстонского драматического театра и часто ездит на гастроли по стране, бывает и за рубежом. Мечта Элины – выступить на сцене Met Opera. «Мечты у меня большие. Сцена мечты – это Met Opera. Она выше всех моих мечтаний, а если бы это сбылось, то я бы была на седьмом небе от счастья. Со своей стороны я делаю все, а куда меня приведет жизнь – посмотрим».

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Текст конкурсной песни исполнительница написала сама. В этом ей помогала подруга. По словам Нечаевой, эта композиция про настоящую любовь, которая ведет человека через всю его жизнь и дарит крылья. Именно этот посыл певица хочет донести до зрителей.

Фото: instagram.com/elinanechayeva

В свободное время, которого у девушки не так уж и много, она любит читать книги, смотреть фильмы и заниматься спортом – это ее самое большое хобби. Беларусь на конкурсе в нынешнем году представит певец Alekseev. В Лиссабоне он исполнит песню «Forever». Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил? (читать далее).