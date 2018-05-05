«Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Некоторое время назад фанаты начали присматриваться к Кудрявцевой. Женщина стала выбирать более просторные наряды. А на одном из недавних фото явно виден живот. Некоторые предполагают, что Кудрявцева уже на четвёртом месяце беременности.

Новости России. Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с долгожданной беременностью. Теле- и радиоведущая станет мамой в 47 лет.

Поклонники не могли оставить без внимания этот факт (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какая радость! Пусть всё будет хорошо! Лера здоровья вам!»,

«Пузико пузико пузико!»,

«А кто у нас в положении и ничего нам не сказал? Поздравляю! А кто у нас?»,

«Такой животик хороший, просто прелесть и загляденье... Очень рада за Вас! Пусть у Вас родится доченька! Ура!»,

«Я подозревала по широким платьям и тихо радовалась в душе, вот теперь можно кричать «поздравляю!». Лёгкой беременности!».

С 2013 года Кудрявцева вступила в брак с Игорем Макаровым. Позже телеведущая рассказывала, что пара хочет детей, но у них не получается.

Зимой 2018 года певица Валерия выложила в социальную сеть фото с двойняшками. Снимок вызвал немало вопросов со стороны пользователей.