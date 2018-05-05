«Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Новости России. Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с долгожданной беременностью. Теле- и радиоведущая станет мамой в 47 лет.
Некоторое время назад фанаты начали присматриваться к Кудрявцевой. Женщина стала выбирать более просторные наряды. А на одном из недавних фото явно виден живот. Некоторые предполагают, что Кудрявцева уже на четвёртом месяце беременности.
Фото: instagram.com/leratv
Поклонники не могли оставить без внимания этот факт (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Какая радость! Пусть всё будет хорошо! Лера здоровья вам!»,
«Пузико пузико пузико!»,
«А кто у нас в положении и ничего нам не сказал? Поздравляю! А кто у нас?»,
«Такой животик хороший, просто прелесть и загляденье... Очень рада за Вас! Пусть у Вас родится доченька! Ура!»,
«Я подозревала по широким платьям и тихо радовалась в душе, вот теперь можно кричать «поздравляю!». Лёгкой беременности!».
С 2013 года Кудрявцева вступила в брак с Игорем Макаровым. Позже телеведущая рассказывала, что пара хочет детей, но у них не получается.
Зимой 2018 года певица Валерия выложила в социальную сеть фото с двойняшками. Снимок вызвал немало вопросов со стороны пользователей.
«Лифтолук. Собрались на прогулку» (здесь подробнее).