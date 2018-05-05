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«Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

05 мая 2018 15:09
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Новости России. Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с долгожданной беременностью. Теле- и радиоведущая станет мамой в 47 лет.  

Некоторое время назад фанаты начали присматриваться к Кудрявцевой. Женщина стала выбирать более просторные наряды. А на одном из недавних фото явно виден живот. Некоторые предполагают, что Кудрявцева уже на четвёртом месяце беременности.  

«Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью-1

Фото: instagram.com/leratv  

Поклонники не могли оставить без внимания этот факт (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Какая радость! Пусть всё будет хорошо! Лера здоровья вам!»,  

«Пузико пузико пузико!»,  

«А кто у нас в положении и ничего нам не сказал? Поздравляю! А кто у нас?»,  

«Такой животик хороший, просто прелесть и загляденье... Очень рада за Вас! Пусть у Вас родится доченька! Ура!»,  

«Я подозревала по широким платьям и тихо радовалась в душе, вот теперь можно кричать «поздравляю!». Лёгкой беременности!».  

С 2013 года Кудрявцева вступила в брак с Игорем Макаровым. Позже телеведущая рассказывала, что пара хочет детей, но у них не получается.   

Зимой 2018 года певица Валерия выложила в социальную сеть фото с двойняшками. Снимок вызвал немало вопросов со стороны пользователей.  

«Лифтолук. Собрались на прогулку» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Игорь Макаров

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