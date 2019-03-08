Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев трогательно поздравил женскую половину человечества с 8 марта.
«Дорогие девушки, девочки, женщины! С 8 марта! С Международным Женским днём! Пусть сбываются все ваши мечтания, желания и хотения. Верной любви, красоты, здоровья и счастья! С Праздником!», – написал певец на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Поклонницы музыканта радостно отреагировали на поздравление и поблагодарили за тёплые слова.
«Сергей, сегодня вы мой первый поздравляющий мужчина. От всей души спасибо за этот лучик приятных эмоций! Мира вам!»,
«Спасибо большое! Всех ваших близких и родных женщин тоже с праздником! Здоровья крепкого, женского, материнского счастья и долгих лет жизни»,
«Спасибо, Сергей. Желаю вам творческих удач и побед»,
«Спасибо большое за поздравления. Очень приятно».
В начале февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет во второй раз представлять Россию на «Евровидении». Музыкант уже начал репетировать, а букмекеры пророчат ему победу. Впрочем, про отдых певец тоже не забывает, недавно, например, провёл свой выходной с семьёй.
А недавно артист поделился воспоминаниями о группе «Smash!!», с которой и начался его путь на большую сцену.
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