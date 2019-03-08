Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта

«Дорогие девушки, девочки, женщины! С 8 марта! С Международным Женским днём! Пусть сбываются все ваши мечтания, желания и хотения. Верной любви, красоты, здоровья и счастья! С Праздником!», – написал певец на своей странице в Instagram.

Поклонницы музыканта радостно отреагировали на поздравление и поблагодарили за тёплые слова.

«Сергей, сегодня вы мой первый поздравляющий мужчина. От всей души спасибо за этот лучик приятных эмоций! Мира вам!»,

«Спасибо большое! Всех ваших близких и родных женщин тоже с праздником! Здоровья крепкого, женского, материнского счастья и долгих лет жизни»,

«Спасибо, Сергей. Желаю вам творческих удач и побед»,

«Спасибо большое за поздравления. Очень приятно».

В начале февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет во второй раз представлять Россию на «Евровидении». Музыкант уже начал репетировать, а букмекеры пророчат ему победу. Впрочем, про отдых певец тоже не забывает, недавно, например, провёл свой выходной с семьёй.

А недавно артист поделился воспоминаниями о группе «Smash!!», с которой и начался его путь на большую сцену.