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Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта

08 марта 2019 07:44
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Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев трогательно поздравил женскую половину человечества с 8 марта.  

«Дорогие девушки, девочки, женщины! С 8 марта! С Международным Женским днём! Пусть сбываются все ваши мечтания, желания и хотения. Верной любви, красоты, здоровья и счастья! С Праздником!», – написал певец на своей странице в Instagram.  

Сергей Лазарев нежно поздравил женщин с 8 марта-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Поклонницы музыканта радостно отреагировали на поздравление и поблагодарили за тёплые слова.  

«Сергей, сегодня вы мой первый поздравляющий мужчина. От всей души спасибо за этот лучик приятных эмоций! Мира вам!»,  

«Спасибо большое! Всех ваших близких и родных женщин тоже с праздником! Здоровья крепкого, женского, материнского счастья и долгих лет жизни»,  

«Спасибо, Сергей. Желаю вам творческих удач и побед»,  

«Спасибо большое за поздравления. Очень приятно».  

В начале февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет во второй раз представлять Россию на «Евровидении». Музыкант уже начал репетировать, а букмекеры пророчат ему победу. Впрочем, про отдых певец тоже не забывает, недавно, например, провёл свой выходной с семьёй.  

А недавно артист поделился воспоминаниями о группе «Smash!!», с которой и начался его путь на большую сцену. 

«Как быстро летит время! Да, Владька?» (подробнее здесь).  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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