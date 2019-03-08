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Теперь официально. Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании

08 марта 2019 07:13
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Новости России. Ксения Собчак и Максим Виторган официально заявили о расставании. Тем не менее телеведущая и актёр остались друзьями.  

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живём отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган», – опубликовали родители Платона Виторгана на своих страницах в Instagram.  

Ксения сопроводила публикацию грустным фото, на котором она куда-то идёт с опущенной головой. Максим ограничился красным квадратом.  

Теперь официально. Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании-1

Фото: instagram.com/xenia_sobchak  

Для поклонников пары это сообщение, похоже, стало потрясением, поскольку число комментариев под публикацией Собчак перевалило за 2,5 тысячи.  

«Это всё по молодости у Вас, Ксения. И сильные, и самодостаточные, и дерзкие женщины с возрастом только поймут, каких ошибок понаделали в семейной жизни, приводящих к разводу, которого могло бы не случится… Всё со временем дойдёт до Вас. А Максима жаль. Он очень искренний и благородный человек. Счастья Вам»,  

«Я тебе искренне сочувствую, мне горько и обидно, что вы расстались. Но несмотря на всё поздравляю тебя с праздником, пускай все твои мечты сбудутся»,  

«Очень жаль! Но это ваша жизнь, и ваше решение! Будьте счастливы!»,  

«Да это ваша жизнь! И ни перед кем не нужно держать отчёта! Счастья тебе, Ксюша! И тебе, Максим!».  

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В 2016 году у них в семье родился сын Платон Виторган. 

Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков  

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Максим Виторган

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