Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА о Викторе Дробыше: обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала

Новости Беларуси. Определилось имя представителя Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». В Израиль поедет 16-летняя ЗЕНА. Она набрала по результатам голосования жюри 69 баллов из 70. Кто такая ЗЕНА (читайте здесь). После победы в национальном отборе девушка рассказала, что подготовится к выступлению на конкурсе на все сто процентов. «Я оцениваю свое выступление на 10 баллов, потому что я уверена в себе, уверена в своей замечательной команде. Меня настолько поддержали, что я поверила, собралась и сделала это. Я считаю, что один балл, который мне не додали – это повод стремиться, это то, что я должна поменять, вырасти еще больше и в Израиле выступить уже на 100 процентов».

Фото: instagram.com/zena__official

ЗЕНА уже пыталась побороться за право участвовать в «Евровидении». Правда, в детском. В финале нацотбора на взрослый конкурс девушка впервые. ЗЕНА:

Я хочу расцеловать всех. Я считаю, что третий раз счастливый оказался в моей жизни. Два раза не получилось в детском («Евровидении» – прим. ред.) и первый раз получилось на взрослом. Это безумно круто. Я очень рада, что в 16 получилось преодолеть такое и выйти во взрослый конкурс. Девушка отметила, что она хотела именно такой подарок на 8 Марта. «Вот, что я хотела, я это и получила». А теперь ЗЕНА хочет много работать, репетировать, готовиться, чтобы в Израиле победить. Певица уже задумывается, чем может покорить европейского зрителя. «Я думаю, что я покорю зрителя своей молодостью, свежестью». А также счастьем, позитивом, уверенностью, которой иногда не хватает людям.

Фото: instagram.com/zena__official