Фигурист Алексей Ягудин: Для меня семья всегда будет важнее всего!

Как начинается утро у фигуристов?

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России:

Я за всех отвечать не могу, мы все индивидуальны. Что касается моего утра, то я не знаю, это утро, или уже день. Я человек вечера. Не понимаю, как можно вставать в определённое время. Понятно, что мы это делали, делаем и будем делать. Только благодаря конькам приходится вставать рано (смеётся).

Знаете, когда двоё детей и один из которых ходит в школу, приходится вставать рано. Огромное количество положительных моментов. Ты наслаждаешься этим моментом, ты видишь, как твои дети подрастают. Но вот… в 7:30 вставать, будить ребёнка!

Я помню тот момент, когда меня мама будила, и я говорил: «Ну вот ещё пять минут!» «Пять минут, договорились! Потом чтоб я тебя уже не тормошила, сразу встанешь!» Картина повторяется! Всё то же самое! Понятно, что папочка всё делает для доченьки. Папа ложится рядом: «Ну ладно, ещё пять минут!» Мама спит, она заботится о совсем младшей, которой 6,5 месяцев. Старшей 6,5 лет.

У нас есть одно правило в семье: мы никогда не будем говорить и настаивать на противоположных вещах. Если Таня до того, как я успел вставить своё жёсткое слово защиты дочки сказала одно, я тогда уже киваю и принимаю ситуацию как таковую. Мы стараемся делать так, чтобы у ребёнка не было возможности принимать чьи-то стороны. Потому что это, наверное, правильно. Семья – это как одно единое целое.

В чём причина того, что вы приехали в Беларусь?

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России:

Я живу буквально за углом! Рукой подать по прямой, по одному шоссе, которое называется «Минское шоссе». Буквально в 20 километрах от Москвы как раз вот проживает моя семья. Я думаю: дай-ка я поеду не в сторону Москвы, а поверну в другую сторону. И окажусь в вашей замечательной, абсолютно какой-то кристально чистой стране. В этот раз я приехал для того, чтобы сказать: «Доброе утро, Белоруссия, доброе утро минчане и все жители этой прекрасной страны, наши соседи!»

Но с другой стороны также пригласить всех посетить наши ледовые спектакли «Кармен». Если бы мы собрались делать этот спектакль пять лет назад, мы, наверное, были ещё внутренне не готовы. Мы прошли огромную подготовку в спорте. Я рад, что мы занимаемся фигурным катанием. Это спорт, который сочетает в себе физические и эстетически сложные элементы. Но есть ещё и другая сторона – это те истории, которые мы показываем, артистизм. Но эта сторона была где-то там – на плацкарте, но внизу. Мы научились внутренне переживать темы, основы которых затрагивают, которые, может, уже лежат в этой музыкальной композиции. И вот мы внутренне (все мы достаточные уже спортсмены, выигравшие огромное количество медалей в прошлом) дошли до этого момента, когда мы с гордостью можем сказать, что мы, как одна большая команда, работающая на протяжении многих лет, мы работаем не просто как спортсмены, а работаем уже как одна большая семья. Я горд тем, что буквально 1,5 недели назад Илья Авербух получил премию на фестивале Олега Янковского как «Лучшее творческое открытие». Я думаю, что это сравнимо не с победой, когда ты видишь оценки, это сравнимо с тем моментом, когда стоишь на пьедестале, трогаешь свою золотую: «А там она? А, всё там!» Вот это кайф! Пришло это время – действительно наслаждаться.

Ваша старшая дочь занимается каким-нибудь спортом?

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России:

Недавно задали вопрос: «Ваши дети пойдут по вашим стопам?» Я сказал: «Да, пойдут, только если песчаный пляж и папа идёт впереди, и как утята, они идут за ним и просто наступают на оставшиеся в песке мои следы…» Это максимум! А минимум – балет, художественная гимнастика. Спорт должен быть у каждого человека. Не важно, как ты к нему относишься. Мы можем много раз напоминать о красоте спорта, но, друзья, помните о себе, заботьтесь о себе, о будущем, занимайтесь спортом.

Алексей, в последнее время Вас ассоциируют с семьёй, Вы этому посвящаете большое количество своего времени, которое у Вас так ограничено. Какие у Вас обязанности, как у мужа, дома?

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России:

Здесь мои обязанности перекликаются с моими обязанностями на льду. Также, как и там, я хочу сделать так, чтобы каждый человек получил удовольствие. В семье у тебя те же самые зрители, которые хотят видеть улыбки. Дочь недавно сказала: «Папа, я хочу такого же мужа, как ты!» Я говорю: «А почему?» «Ну, ты такой весёлый клоун!» И пусть вот клоун, но она улыбается. Есть и другие моменты. У папы и дочери особые отношения. Да, для меня семья в любом случае важнее будет всегда: мои отношения с моими родителями, отношение с моей любимой женой, с дочками. Это основа, это фундамент того, что нас потом в дальнейшем окружает. По поводу откуда мы находим время. Первое – было бы желание на те или иные действия, поступки. А ещё самое главное понять «кто куда летит». Самое главное, чтобы был уют.

Как Вы считаете, кто в семье главный?

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России:

Отец. Здесь даже и вопроса не может быть. Мужчина должен делать абсолютно всё, он принимает решение. В нормальной семье – это общение и желание услышать своего партнёра.