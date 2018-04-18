Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате

Новости США. Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в сумме собрали более 10 миллиардов долларов.

По информации портала BoxOfficeMojo, стать рекордсменом режиссеру позволил фантастический фильм «Первому игроку приготовиться», который на данный момент собрал около 500 миллионов долларов.

Общая сумма кассовых сборов картин Спилберга превысила 10 миллиардов долларов. Самый кассовый фильм американского режиссера – «Парк Юрского периода». Он собрал 983 миллиона долларов.