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Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате

18 апреля 2018 15:55
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Новости США. Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в сумме собрали более 10 миллиардов долларов.

По информации портала BoxOfficeMojo, стать рекордсменом режиссеру позволил фантастический фильм «Первому игроку приготовиться», который на данный момент собрал около 500 миллионов долларов.

Общая сумма кассовых сборов картин Спилберга превысила 10 миллиардов долларов. Самый кассовый фильм американского режиссера – «Парк Юрского периода». Он собрал 983 миллиона долларов.

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Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате -1

Стивен Спилберг. Фото: Murray Close/Getty Images

Вторую строчку занимает картина «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (786 миллионов долларов). Топ-3 замыкает фильм «Инопланетянин» с общими кассовыми сборами 717 миллионов.

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Среди режиссеров, чьи фильмы в сумме заработали максимальные сборы, второе место занимает Питер Джексон. На его счету 6,5 миллиардов долларов. Такую сумму режиссеру удалось собрать благодаря «Хоббиту» и трилогии «Властелин колец».

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Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате -4

Питер Джексон. Фото: New Line Productions

Майкл Бэй занимает третье место среди режиссеров со сборами в 6,45 миллиарда.

Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате -7

Майкл Бэй. Фото: Paramount Pictures

На четвертой позиции Джеймс Кэмерон (6,138 миллиарда долларов).

Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате -10

Джеймс Кэмерон. Фото: Company Films LLC

Топ-5 замыкает постановщик «Гарри Поттера» – Дэвид Йейтс – с результатом в 5,346 миллиарда.

Первый в истории кино: Стивен Спилберг заработал более 10 миллиардов долларов в прокате -13

Дэвид Йейтс. Фото: Jaap Buitendijk

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