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Известность не была самоцелью – как настоятель храма создал свой блог

11 сентября 2025 16:16
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Говорят, что у каждого человека в жизни есть своя минута славы, когда все внимание приковано только к нему. О том, что скрывается за этой минутой славы и как она меняет человека, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Слава не приносила дополнительного дохода – как изменилось отношение к всеобщему признанию.

Михаил Свито, ведущий:
Расскажите, как вы начали такую свою деятельность интересную?

Известность не была самоцелью – как настоятель храма создал свой блог-2

Николай Ляшкевич, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:
В моем случае это было постепенно. Иногда так получается, что люди не могут задать вопрос священнику. Не могут поговорить, не могут получить какое-то внимание от священнослужителя. Постепенно приходили в соцсетях вопросы. Я на них отвечал. Таким образом трансформировалась моя деятельность в то, что трансформировалось. Но говоря о какой-то известности – в моем случае это не было никогда самоцелью. Собственно говоря, я просто делал то, что делал. Это каким-то образом нашло отклик у наших в основном сограждан, хотя есть люди, которые подписаны из России, даже из Европы, из стран ближнего зарубежья. В любом случае, мной это воспринимается, как своеобразная форма служения. Ведь священник призван не только исполнять требы, не только служить, но еще заниматься учительством.

Наталья Надольская, ведущая:
Отец Николай, сколько у вас подписчиков?

Николай Ляшкевич:
Практически 80 тысяч уже.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Михаил Свито # Православные в Беларуси

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