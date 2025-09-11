Известность не была самоцелью – как настоятель храма создал свой блог

Говорят, что у каждого человека в жизни есть своя минута славы, когда все внимание приковано только к нему. О том, что скрывается за этой минутой славы и как она меняет человека, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Николай Ляшкевич, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:

В моем случае это было постепенно. Иногда так получается, что люди не могут задать вопрос священнику. Не могут поговорить, не могут получить какое-то внимание от священнослужителя. Постепенно приходили в соцсетях вопросы. Я на них отвечал. Таким образом трансформировалась моя деятельность в то, что трансформировалось. Но говоря о какой-то известности – в моем случае это не было никогда самоцелью. Собственно говоря, я просто делал то, что делал. Это каким-то образом нашло отклик у наших в основном сограждан, хотя есть люди, которые подписаны из России, даже из Европы, из стран ближнего зарубежья. В любом случае, мной это воспринимается, как своеобразная форма служения. Ведь священник призван не только исполнять требы, не только служить, но еще заниматься учительством.

Наталья Надольская, ведущая:

Отец Николай, сколько у вас подписчиков?

Николай Ляшкевич:

Практически 80 тысяч уже.